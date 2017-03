Chelsea supera a West Ham y amplía a 10 puntos su ventaja

LONDRES, Inglaterra(AP )

Chelsea dio el lunes otro paso hacia la conquista del título de la Liga Premier, con un triunfo por 2-1 sobre West Ham, gracias a goles de Eden Hazard y Diego Costa.



La victoria sobre su rival londinense colocó a Chelsea 10 puntos encima de otro equipo de la capital, el Tottenham, que es segundo a 11 fechas de que concluya la campaña. Manchester City marcha en el tercer puesto, un punto debajo de los Spurs pero con un encuentro pendiente.



El técnico de Chelsea, Antonio Conte, festejó con los hinchas visitantes en el Estadio Olímpico al término del partido, todos coreando: 'Vamos a salir campeones'. El italiano de 47 años se encamina a conquistar el título en su primera temporada en el fútbol inglés.



"Hasta ahora hemos merecido estar en lo más alto de la tabla", dijo Conte. "Pero esta liga es ardua hasta el final. No será un paseo. Mis jugadores me muestran que están muy comprometidos, no solo en los partidos, sino durante los entrenamientos durante la semana. Buscan superarse. Les tengo mucha fe".



West Ham dominó a los líderes de la Premier durante los primeros 20 minutos, pero el esfuerzo fue vano cuando perdió un balón ante N'Golo Kante, quien montó un contraataque letal. Hazard y el español Pedro Rodríguez realizaron una jugada de pared, que derivó en el tanto del belga a los 25.



De rodillas, Hazard se deslizó para celebrar. En tanto, un hincha de West Ham invadió la cancha y se le acercó, pero el personal de seguridad lo sometió a tiempo.



Costa marcó la segunda anotación a los 50 minutos en una jugada en la que participaron tres futbolistas de nacionalidad española. Pedro Obiang peinó un saque de esquina ejecutado por Cesc Fábregas y el balón se desvió hacia Costa, quien no hizo sino empujar el balón a las redes para su 17mo gol liguero esta temporada.



West Ham no capituló y logró acercarse con el gol del argentino Manuel Lanzini en los descuentos.



El técnico de West Ham Slaven Bilic reconoció que su equipo encajó goles tontos, pero elogió la actuación de Chelsea.



"Es un equipo muy aplicado y creo que nadie los sacará de la cima con la calidad que tiene... y lo más importante es que están en formidables condiciones físicas", declaró Bilic.