Roban jersey de Tom Brady en los vestidores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de la histórica remontada de New England sobre Atlanta Falcons en el Super Bowl LI, el quarterback Tom Brady denunció que, durante los festejos por el campeonato, le robaron el jersey en el vestidor de Patriots.“Estaba aquí, supe exactamente dónde lo puse… Esto no es bueno. Estaba justo aquí y ahora no lo tengo. Nada bien”, exclamó con frustración Brady y solicitó a los asistentes de su equipo y al personal de seguridad del NRG Stadium, le ayudaran a buscar la apreciada prenda con la que conquistó su quinto anillo en la NFL De acuerdo con información de “USA Today”, el jugador de 39 años buscó la playera durante varios minutos sin éxito alguno, a pesar de que algunos compañeros de los “Pats” le ayudaron a revisar en varias maletas.“Creo que va a estar pronto en eBay”, ironizó Brady al ser cuestionado por el mismo medio, sobre el destino de la codiciada prenda de uno de los mejores quarterback de la historia.