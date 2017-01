Captan talento con ADN tricolor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para un puñado de deportistas de ascendencia mexicana, haber nacido fuera de territorio nacional no fue impedimento suficiente para portar el verde blanco y rojo en sus uniformes de competencia.



Mediante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), decenas de atletas han tenido la posibilidad de representar al país, luego de cumplir requisitos como tener padres tricolores o haber nacido en Estados Unidos, así como superar un selectivo.



“Nuestro propósito es integrar a los muchachos con talento. En el caso del taekwondo comenzamos con el trabajo en 2012 a iniciativa de la Federación Mexicana y desde entonces hemos tenido muy buenos resultados”, explicó Elvis Chávez, encargado de la especialidad de taekwondo del IME.



Desde que la disciplina se incorporó al organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha conseguido que decenas de taekwondoínes participen en competencias como la Olimpiada Nacional y campeonatos locales.



“Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, puedo decir que para quienes nacimos en Estados Unidos es un orgullo representar a México, aunque no vivamos ahí”.



Chávez explicó la forma en la que el taekwondo se incorporó al IME.



“Antes se elegía a los atletas de ascendencia mexicana en los Mex Games, pero después se decidió que el IME se hiciera cargo. El profesor Octavio Villa era quien organizaba, pero después él se quedó como titular del deporte en Michoacán y yo me hice cargo del taekwondo ya que tenía experiencia en el ramo”.



El siguiente selectivo para que los taekwondoínes se integren al IME será en el US Open de la especialidad que se realizará en Las Vegas del 30 de enero al 3 de febrero.



“Esperamos la participación de 100 atletas. Esperamos competidores de Nueva York, Illinois, Texas, California, Washington. Ellos muestran su talento en el tatami y depende de los entrenadores elegir a los mejores para que puedan competir por México”, explicó Elvis.



Los gastos de los seleccionados corren a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), así como del IME.



“Dichas instituciones nos apoyan con los gastos fuertes, como los boletos de avión y hospedaje”.



Al IME también están afiliados atletas de las disciplinas de futbol, lucha, boxeo y judo.



“Se han conseguido importantes resultados como medallas olímpicas. Los deportistas del IME han crecido mucho y actualmente pueden medirse a los mejores del mundo en varias disciplinas”.



Por lo pronto, el organismo tendrá representación en el Campeonato Nacional que se realizará en Querétaro a partir del 12 de enero.



Aunque nacieron en Estados Unidos portarán los colores nacionales Bryan Aguilar, en la categoría finn, y Davyd Cabrera, en peso feather.



“Lo que queremos es que vean el nivel que se pide para un Nacional, ya que nunca hemos participado en ningún selectivo de adultos. Para ellos será importante tener una idea de la exigencia a la que se enfrentarán en un futuro”.