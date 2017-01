Ganigan López, aspirante a ídolo del boxeo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hasta antes de alcanzar el título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) poco se hablaba de Ganigan López. Sin embargo, demostró no ser un peleador del montón al viajar a Japón y destronar al entonces monarca nipón Yu Kimura con sobrada autoridad.



Desde entonces su meta es ser un campeón duradero y alcanzar el estatus de ídolo de los encordados entre la afición mexicana.



“Hay una satisfacción muy grande ser campeón. Primeramente personal y familiar, porque es un orgullo boxear como lo hizo mi abuelo y luego mi padre. Ahora que soy campeón del mundo, me cambia mucho porque es un objetivo que me había trazado desde que decidí dedicarme a este lindo deporte que me ha dado tantas cosas. Hoy cambia que todos me quieren pegar”, comparte Ganigan López, para promover la cuarta carrera atlética del CMB que se realizará el 22 de enero.



El boxeador originario de Amecameca, Estado de México, venció a Kimura, en la Arena Shimazu de Kyoto, en abril pasado, ante la sorpresa de todos. Después realizó su primera defensa ante el filipino Jonathan Taconing, a quien doblegó nuevamente contra todo pronóstico.



“Los japoneses y filipinos estaban muy seguros de que me iban a ganar de una manera fácil. Afortunadamente nunca me pudieron descifrar. Hoy quiero hacer historia y convertirme en una leyenda del boxeo mexicano. Yo quiero escribir mi propia historia”, resalta.



El encargado del deporte en su natal municipio mexiquense, “El Maravilla” López se encuentra en plena preparación para su primera pelea del año, bajo las órdenes de su entrenador japonés Ken Nishide. El objetivo es retener el título.



“Es un año lleno de ilusiones, nuevas metas y retos. Se habla de la pelea ante Pedro Guevara. Estamos a la espera de que me confirmen la fecha. Yo estoy dispuesto a pelear contra él, cuando guste y donde guste, porque es un peleador muy localista que sólo quiere presentarse en su natal Mazatlán. Ante ello, no tengo ningún problema pues sólo quiero pelearle a lo mejor”, puntualiza López.



Cuarta carrera “José Sulaimán”



Ganigan López, campeón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y José “Pipino” Cuevas, leyenda del pugilismo mexicano, invitan a tomar parte de la cuarta Carrera de Campeones “José Sulaimán”.



“Pocas veces se tiene la oportunidad de correr al lado de tantos boxeadores”, resalta Cuevas.



Esta competencia atlética que organiza el CMB se realizará el 22 de enero, por el Circuito Gandhi, en Polanco, en las distancias de seis y 12 kilómetros.



“Es una manera de recordar a José Sulaimán”, agrega López.