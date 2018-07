Captan a ''falso Ronaldo'' en aeropuerto de Italia

TORINO, Italia(GH)

Locura total en Turín por la llegada de "Cristiano Ronaldo" al aeropuerto. Gente haciéndose fotos, decenas de tuits, medios en alerta... y resulta que en realidad se trata de Armando Izzo, nuevo jugador del Torino.



¡KEEP CALM! ?? pic.twitter.com/dRzAxg0gJy — Mateo Sánchez (@MateoSanchezTV) 5 de julio de 2018

Armando Izzo llegó a Turín para incorporarse al Torino y causó revuelo en el aeropuerto ya que los hinchas de la Juventus lo confundieron con Cristiano Ronaldo ?? pic.twitter.com/KyWvwfJCpH — Adicto al Fútbol ? (@JulioBarriga) 5 de julio de 2018

La expectación sobre el posible fin de la era de Ronaldo en Madrid vuelve una vez más, como se ha hecho costumbre cada fin de temporada.Cristiano solo ha aumentado el suspenso al distanciarse y evitar dar declaraciones concretas, alegando que no es momento de pensar en su futuro.Recientemente se vinculó al atacante luso con el heptacampeón de la Serie A Juventus de Turín; pero no existe comunicado oficial. Sin embargo la prensa italiana se ha mantenido al tanto y se dejó llevar cuando en el aeropuerto de Torino (Sede del equipo biancconero) arribó un personaje con ligero parecido al portugués 5 veces galardonado con el Balón de Oro.Pero al verlo detenidamente notaron un particular rasgo que despejó cualquier esperanza de que se tratará de Cristiano Ronaldo, ya que en su cuello contaba con tatuajes que delataron la verdad.Al final solo se trataba del fichaje del Torino, proveniente del Génova, Armando Izzo, quien apenas había sido confirmado hace unos días como transferencia para el equipo vecino de ciudad de la "Vecchia Signora".