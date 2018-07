Muchos amigos se toparán en el duelo Uruguay-Francia

NIZHNY NÓVGOROD, Rusia(El Universal)

Ya lo advirtió Luis Suárez: amigos afuera de la cancha. En el terreno de juego uno deja la vida por la camiseta de su País.



Estrechas relaciones personales pasarán al olvido cuando Uruguay enfrente el viernes a Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.



El capitán uruguayo Diego Godín es padrino de un hijo de Antoine Griezmann, con quien juega en Atlético de Madrid, donde también militan el uruguayo José María Giménez y el francés Lucas Hernández. El “Pistolero” Suárez será marcado por el francés Samuel Umtiti, compañero en Barcelona, mientras que Edinson Cavani forma una feroz dupla de ataque con Kylian Mbappé en París Saint-Germain.



La presencia de Cavani está en duda por una lesión.

“Los mundiales son otra cosa, las amistades no cuentan”, dijo Suárez cuando se le comentó del cariño que Griezmann siente por Uruguay.



“No sé qué le pasa por la cabeza a Griezmann, pero para nosotros un mundial es algo especial”.



Griezmann desarrolló una estrecha relación con Uruguay desde jovencito, cuando un técnico de ese país, Martín Lasarte, lo hizo debutar en la primera división con la Real Sociedad a los 18 años. En ese mismo club, su compañero de ataque era otro uruguayo, Carlos Bueno. Y cuando llegó al Atlético de Madrid encontró primero al “Cebolla” Christian Rodríguez y después a Godín y a Giménez.



Le encanta el mate, es hincha de Peñarol y ha tomado muchas costumbres uruguayas.



“Se cree uruguayo. Espero que se comporte en la cancha y se acuerde de que es medio uruguayo”, bromeó Nahitan Nández, volante de la “celeste”.



Suárez, en cambio, cree que se exagera el cariño de Griezmann por su país.



“Por más que diga que es medio uruguayo, es francés”, afirmó el ariete esta semana. “Tendrá sus costumbres, su forma de hablar, pero el sentimiento...”.



Suárez no tiene dudas de que Griezmann no tendrá contemplaciones con Uruguay luciendo la casaca “bleu”.

Lo mismo que Umtiti con él.



“Siempre decía en jo.. (broma) que quería enfrentar a Umtiti en el Mundial... y se dio”, comentó Suárez.