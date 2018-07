Academia González vende a Mario Pérez a la LMB

(El Universal)

Mientras las negociaciones entre Liga Mexicana de Beisbol y MLB se mantienen empantanadas, la Academia González, que dirige la familia de Adrián el Titán González dio un paso adelante al lograr la transferencia del pitcher derecho Mario Pérez a los Brewers de Milwaukee.



Como adelantó EL UNIVERSAL hace un par de días, Pérez se convirtió en el primer pelotero mexicano en ser negociado en el actual periodo de firmas internacionales que inició el 2 de julio.



Grandes Ligas prohibió el mes pasado, que cualquiera de sus agremiados compre los derechos de jugadores pertenecientes a la Liga Mexicana, pues consideran que el circuito cometió prácticas deshonestas.



Al no poder negociar con los conjuntos mexicanos, los scouts y equipos de MLB se dirigieron a las pocas academias independientes que hay en el país, donde calificaron a Pérez como el mejor talento, seguido de Jesús Ibarra, quien tiene poder con el bat.



El acuerdo entre los Brewers y la Academia González por la transferencia de Mario Pérez se acercó a los 300 mil dólares, de los cuales, 70% es para el jugador, alineándose a lo que buscan las Grandes Ligas.



“Sin duda que el problema entre Grandes Ligas y Liga Mexicana va abrir oportunidades de venta para las academias, que quiero aclarar, no son muchas en el país por el costo que representa mantenerlas”, declaró David González, padre del Titán.



Antes de que se rompieran los lazos, los equipos de Liga Mexicana se quedaban con 75% de la venta y el resto era para la familia del joven pelotero.



Grandes Ligas solicitó a la LMB cambiar su estructura y les recomendó apegarse al sistema asiático en el cual, los clubes ingresan 25% de la transferencia, situación que no aceptaron.



Por mucho tiempo, David González peleó por desmentir que la Liga Mexicana era la única facultada para vender a Estados Unidos, ayer lo demostró.