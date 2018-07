Osorio podría dividir opinión en la prensa de Colombia

(El Universal)

Muchos ponen a Juan Carlos Osorio dirigiendo a su selección, Colombia, a la salida de José Néstor Pékerman.



La prensa local habla de que tiene los méritos suficientes y la capacidad para hacerlo, aunque hay un pero: que la relación que el aún técnico de la Selección Mexicana tiene con ciertos periodistas haría dividir a la opinión, ya que cuenta con sus consentidos, a los que les “revelaría” toda la información, además de que el método de las rotaciones tampoco es bien visto...



Fabián Rosso, de Juan Futbol Colombia, opina al respecto: “Osorio tiene toda la capacidad para realizar su más grande sueño. Resignaría el tema económico para cumplirlo”.



Pero el entorno sería algo complicado: “Tiene cercanía con algunos periodistas deportivos que manejan opinión. Eso le juega en contra. Cuando niegue información a uno, o a otro se la dé, va a crear enemigos. Un técnico extranjero no va a dividir, Osorio sí”.



En ese concepto fue más a fondo: “Pékerman lleva siete años en Colombia y nunca dio una entrevista exclusiva. Todos los contactos fueron por rueda de prensa. Esa distancia le permitió trabajar tranquilo. Como todo, hubo buenos y malos momentos, pero siempre se le trató con respeto, Osorio no podría hacer eso”.



Juan Salvador Bárcena, de Habla Deportes, va más a fondo. Para el periodista, el proceso de Osorio en México debe calificarse como bueno: “Simplemente, eliminó al campeón del mundo, así de sencillo.



Yo no comparto su método de trabajo, no me gustaría que dirigiera a mi equipo, que un día llegara y sentara a James [Rodríguez] o a [Radamel] Falcao, para nada. Para mí, Pékerman debe seguir. Con él se dio el salto de calidad que se estaba esperando”.



Agrega que en México se fue muy crítico con su paisano, “porque allá creen que son el Brasil de 1970. Hombre por hombre, nadie está en un club top a nivel mundial. El jugador mexicano debe aterrizarse un poco, saber con quién juega, disputar contra Costa Rica, Trinidad o alguna isla... no. Siempre clasificará al Mundial”.