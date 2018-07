¿Cuánto valen los jugadores al título de Rusia?

(El Universal)

Además de su historia, el alto valor de los futbolistas de las selecciones de Francia, Brasil e Inglaterra las colocan como favoritas.



La que llegó en plan grande a Rusia fue Francia, que lo tiene todo: calidad, juventud y un alto valor en el mercado que se aproxima a los mil 285.3 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Pese a las individualidades que presume Francia y sin Karim Benzemaen la convocatoria, los reflectores se fijan en Kylian Mbappé(mil 42.7 mdd), atacante de 19 años que juega para el Paris Saint-Germain.



Sin embargo, de frente tiene a Uruguay, un combinado que ha sido dos veces campeón, que tiene oficio, agresividad y un valor de 443.7 mdd. Luis Suárez, el de mayor tasaje (83.2 mdd).



Brasil también ostenta una de las plantillas más caras: mil 166.9 mdd. Su hombre mejor tasado es la estrella del Paris Saint-Germain, el delantero Neymar (214.1 mdd).



Además, Brasil es la selección que más veces ha conquistado la Copa (5). La experiencia jugará a su favor, pero antes deberá eliminar a una Bélgica que suele ser considerada como “el caballo negro”. Los belgas no serán sencillos, y menos por la calidad de sus elementos que se resumen en 896.9 mdd.



Su jugador más caro es Kevin de Bruyne (178.4 mdd), un medio ofensivo que no sólo es referente de su selección, sino de la Liga Premier de Inglaterra. Sus constantes apariciones en el once ideal inglés son muestra de su calidad; actualmente milita con el Manchester City.



De ninguna manera se puede descartar a la selección de Inglaterra. El actual valor de Los Tres Leones se calcula en mil 39.7 mdd, siendo el delantero del Tottenham, Harry Kane(178.4 mdd), hombre del momento y máximo goleador del Mundial, con seis tantos. Por ello, Inglaterra se perfila favorita ante una Suecia que vale 142.4 mdd, y su hombre más cotizado es Emile Forsberg (29.7 mdd).



Cifras descomunales que distan de la última llave de los cuartos de final. Croacia, con un plantel de estrellas en diversas ligas de Europa, y alcanza un valor de 433 mdd.