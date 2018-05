Rompe quijada ex miembro de NASCAR a dueño de su tripulación

DOVER, Delaware, EE. UU.(AP)

Las autoridades mencionan que un ex miembro de la tripulación de NASCAR le rompió la mandíbula al dueño de un equipo mientras discutían en el Dover International Speedway.



Un comunicado de prensa de la policía de Dover dice que Lawrence Hayden, de 33 años, de Concord, Carolina del Norte, y el dueño del equipo de carrera NASCAR Xfinity Series de 56 años, Jerry Hataway, discutieron sobre el desempeño de Hayden el viernes cuando Hayden se abalanzó a golpeas sobre Hataway.



Hataway fue tratado en la pista antes de ser llevado a un hospital con la mandíbula rota.



Hayden fue acusado de agresión en segundo grado y se estimó deberá cubrir una indemnización de 500 dólares. De momento no se sabe si cuenta abogado.



Dover será hoy la sede de la carrera OneMain Financial 200 XFINITY Series, seguido por la carrera AAA 400 Drive para Autism Monster Energy NASCAR Cup Series el domingo.