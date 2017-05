Messi causa polémica en Egipto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lionel Messi podría haberle faltado a la cultura egipcia, de acuerdo con un especialista en marketing deportivo.



"La Pulga" fue entrevistado por una de las cadenas de televisión de Egipto. Durante la entrevista el argentino donó sus botines para que fueran subastadas y con el dinero ayudar a la gente más necesitada de ese país. ¿Cómo fue tomado ese acto por la cultura egipcia?



“En la cultura egipcia, desde los tiempos de los faraones, y como en todo el mundo árabe, ofrecer el calzado es uno de los mayores insultos que pueden hacerte. Es sinónimo de desprecio", explica Gerardo Molina especialista en Marketing Deportivo y experto en Negociación de Harvard.



Las reacciones no tardaron en llegar. Desde las instituciones del gobierno, hasta la opinión pública saltaron como un resorte ante tal gesto…



"No necesitamos tus zapatos para comer, dáselos a tu pueblo que allí también hay pobres", "No somos los mendigos de nadie", fueron algunas de las expresiones.



El informe reproduce el siguiente mensaje “Messi, los egipcios somos 90 millones de personas, que tienen orgullo y zapatos. No comemos del dinero del calzado de otras personas".



Si hubiera donado su indumentaria del Barcelona a los egipcios, se hubiera aceptado. Pero ¿sólo las botas?". "¿A quiénes quieres vender tus zapatos, Messi? ¿Cuánto crees que se conseguirán por ellos? ¿No sabes acaso que la uña de un bebé egipcio vale más que tus zapatos? Quédatelos". "Es humillante y no lo acepto. Puede que los egipcios no encuentren alimentos pero tienen orgullo. A nosotros, los egipcios no nos habían humillado tanto durante siete mil años de civilización". Insistieron los mensajes.