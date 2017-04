Chelsea vence al City y recupera serenidad en la punta

LONDRES, Inglaterra(AP )

Eden Hazard logró un doblete para que Chelsea se impusiera el miércoles 2-1 al Manchester City, con lo que recuperó la serenidad en la cima de la Liga Premier inglesa.



Hazard, quien en muchos sentidos simbolizó el colapso sufrido por el Chelsea la temporada anterior, es ahora artífice de la recuperación bajo las órdenes de Antonio Conte.



Y el público en Stamford Bridge suele ahora aclamar al extremo que desapareció en los momentos de mayor apremio del Chelsea el año pasado. Se trata de un cambio notable para un jugador al que algunos hinchas compararon con una "rata" y a quien culparon por el final ignominioso que tuvo la segunda estadía de José Mourinho en el banco del club londinense.



Con cada gol —12 y contando después del miércoles_, el belga ha recuperado el amor de los aficionados.



"Es un jugador importante, y ha mejorado en su mentalidad", valoró Conte. "Creo que está jugando una temporada realmente buena".



Ahora parece casi seguro que dicha temporada termine con la obtención del título de la Liga Premier.



Una derrota sorpresiva, el sábado ante Crystal Palace, generó algunas dudas sobre ese logro. Pero la victoria en Stamford Bridge permitió que los "Blues" conservaran una ventaja de siete puntos respecto del Tottenham, su más cercano perseguidor, que se impuso 3-1 en su visita a Swansea.



"No sé si hemos jugado de una manera hermosa, pero lo más importante es ganar los partidos", dijo Hazard. "Creo que podemos mejorar la forma en que jugamos, pero luego de una derrota es bueno volver acá y conseguir los tres puntos. Nos restan ocho partidos y queremos terminar primeros. Ése es el objetivo".



Man City, el conjunto dirigido por Josep Guardiola a partir de esta campaña, llegó a figurar entre los aspirantes al título. Tras la derrota, está en el cuarto puesto, a 14 unidades de la cima.

Fue una noche aciaga para los arqueros.



El argentino Willy Caballero dejó que se le escurriera un disparo de Hazard a los 10 minutos, arrodillándose demasiado pronto.



Peor lució Thibaut Courtois, quien inexplicablemente despejó un balón directamente hacia David Silva. El arquero belga alcanzó a tapar el disparo del español, pero el balón le quedó a modo al argentino Sergio Agüero para empatar a los 26 minutos.



Menos de 10 minutos después, el brasileño Fernandinho derribó a Pedro Rodríguez, para que se sancionara un penal. Caballero adivinó la dirección en que iba el disparo de Hazard, quien sin embargo aprovechó el rebote y anotó a los 35.



La racha de Guardiola sin triunfos en la liga es ahora de cuatro duelos. Es su sexta derrota en la Premier, la mayor cantidad que ha sufrido un club dirigido por el exentrenador del Barcelona y del Bayern Munich en una sola campaña.



"La Liga Premier se ha ido, y desde luego, ahora libraremos una batalla para avanzar a la 'Champions''', dijo Guardiola. "Generamos oportunidades de ganar. Soy un hombre afortunado por ser el técnico de este equipo. Ojalá me mantengan en el puesto. La próxima temporada me gustaría que el equipo diese un paso adelante".



Tottenham debió remontar tras verse abajo por 1-0 a los 88 minutos. Ha ganado sus últimos cinco compromisos para por lo menos seguir divisando al Chelsea en la cima.



Wayne Routledge dio al Swansea la delantera a los 11 minutos. Delle Alli, Son Heung-min y Christian Eriksen dieron la vuelta en la recta final del duelo.



Los "Spurs" tomaron una ventaja de cinco puntos respecto del Liverpool, que es tercero tras igualar 2-2 frente al Bournemouth.



Arsenal trepó al quinto sitio, por diferencia de goles sobre el Manchester United, merced a una goleada por 3-0 sobre el West Ham.



En otros resultados, Hull goleó 4-2 a Middlesbrough y Southampton doblegó 3-1 a Crystal Palace.