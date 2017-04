Al 60% va el cinturón del ganador de Canelo-Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cinturón Adolfo López Mateos que se entregará en Las Vegas al ganador de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr. tiene un avance del 60%.Este miércoles por la mañana se dio a conocer a los medios de comunicación el trabajo realizado por el artista Luis de la Cruz López, quien emplea más de 40 mil piezas de microchaquira de cristal y que la empresa Marakame que está atrás del trabajo, valora como "una obra de arte y no un cinturón de campeón".Un mensaje milenario en un mundo contemporáneo.En un principio la técnica sería pegar una por una, pero el doblez que se marca en el centro, obligó a que en ciertas partes se usara hilo, para que no se desprendan.Serán dos tejidos rectangulares de 10 por 12 centímetros los que tenga que efectuar De la Cruz López, labor que iniciará hoy miércoles al medio día.“Estéticamente va a estar muy interesante y tendrá dos técnicas huicholes, es algo que no nos esperamos. La técnica del tejido es mucho más compleja que la del pegado. Estamos haciendo diseños en papel milimétrico que va ocupando un espacio donde se pone una por una”, declaró Fernando Montilla, socio de la firma Marakame, que está detrás del proyecto.El empresario precisó que existe una demora en el tiempo de manufactura ocasionado por la complejidad del cinturón y también por la vida ceremonial del artista, que tiene cargos tradicionales en su comunidad.Los más de 40 mil cristales de microchaquira son importados de República Checa. Se decidió este material porque no pierde color.Alrededor de 300 horas hombre se emplean en la elaboración del fajín.La empresa de aviación Interjet transmitirá un video sobre el inicio que tuvo Luis de la Cruz con el cinturón en su comunidad en la sierra madre enclavada en Jalisco.Para los huicholes "La chaquira" es el corazón del venado y por ello la cuidan como algo sagrado.