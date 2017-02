Dominicana no se pudo despedir con una victoria

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de meterse en la peor racha de derrotas de los representativos de su país, Audo Vicente de los Tigres de Licey responsabilizó al equipo de lo sucedido, dejó de lado que el tema sea por algo de directivos de la pelota caliente dominicana.



“No se trata de directivas, se trata de jugadores, somos lo que tenemos el compromiso, en cuestiones directivas se han hecho las cosas bien”, comentó



Sobre si la racha le pone una mancha en su curriculum, el mánager dijo que no, que en su posición espera resultados tanto positivos como negativos.



“Eso no influye en mi carrera, también he ganado liga dominicana con tres equipos diferentes, uno como profesional se atiene tanto a los récords positivo como negativos”, mencionó.



Peloteros dominicanos de Grandes Ligas como José Bautista y Edwin Encarnación no pudieron estar presentes por sus contratos, pero para Vicente, lo anterior es un parámetro para nivel del béisbol dominicano”



“Nuestro béisbol es grande, lo dicen los jugadores que tenemos en Grandes Ligas, quisiéramos tenerlos, pero, sus contratos de millones de dólares no se lo permiten, para fortuna para ellos para desgracia de nosotros”, pronunció.



Tigres de Licey no se pudo despedir con una victoria, era su intención, pero se van con que dejaron una impresión diferente a lo mostrado en los tres encuentros anteriores.



“Salimos a dar todo de nosotros, no sabíamos que íbamos a perder el juego con un cuadrangular en la octava, pero queríamos dejar una impresión diferente”, concluyó.