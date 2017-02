Insólito: Canadá pierde en la Copa Davis por pelotazo a juez

OTTAWA, Canadá(AP )

Este es el motivo de la descalificación de Denis Shapovalov. Duele bastante. (Vía @Ratazana): pic.twitter.com/Qi5oOrl4ix — Resultados de tenis (@result_de_tenis) 5 de febrero de 2017

El canadiense Denis Shapovalov fue descalificado por lo ocurrido. Foto: AP

En un insólito desenlace, Canadá perdió el punto decisivo ante Gran Bretaña en la primera ronda de la Copa Davis el domingo, cuando un jugador, frustrado por una mala devolución, le pegó a una pelota que impactó en el ojo izquierdo del juez de silla.El canadiense Denis Shapovalov fue descalificado por lo ocurrido. Kyle Edmund fue acreditado con el triunfo 6-3, 6-4, 2-1, asegurando el pase de Gran Bretaña a los cuartos de final del Grupo Mundial.Todo acabó en el tercer cuando Shapovalov, de 17 años, reaccionó decepcionado tras un quiebre de saque. Se sacó una bola del bolsillo y le dio un raquetazo.La pelota golpeó al juez francés Arnaud Gabas, lo que automáticamente causó la descalificación.Gabas tuvo que ponerse hielo en el ojo debido a la inflamación y fue trasladado al hospital para recibir atención preventiva.Shapovalov se acercó de inmediato para ver cómo estaba Gabas tras el pelotazo. Abrumado por lo ocurrido, se tapó el rostro con una toalla."Esto que he hecho es una conducta que es inaceptable", dijo Shapovalov. "Me siento muy mal por fallarle a mi equipo, por fallarle a mi país, por comportarme de una manera que es a la que yo aspiro"."Puedo prometer que es la última vez que hago algo así", añadió.Los casi 7 mil 500 espectadores en el TD Place quedaron estupefactos. El capitán canadiense Martin Laurendeau señaló que nunca había vivido algo así."(Denis) no es esa clase de persona. Apenas está comenzando su carrera, así que aprenderá una importante lección de todo esto", dijo Laurendeau.Gran Bretaña, tras imponerse 3-2, se las verá con Francia en los cuartos de final, mientras que Canadá deberá disputar un repechaje para seguir en el Grupo Mundial.Argentina, el vigente campeón, forzó un quinto punto en su serie ante la visitante Italia, igualada 2-2.En un partido que fue interrumpido dos veces por lluvia, Carlos Berlocq le ganó 4-6, 6-4, 6-1, 3-6, 6-3 a Pablo Lorenzi.La eliminatoria se definirá el lunes.A primera hora, Pablo Carreño Busta doblegó 7-6 (4), 6-1, 6-4 a Nikola Mektic y la visitante España se aprovechó de una diezmada Croacia para avanzar con un 3-2 a su favor en la serie.Horas antes, Roberto Bautista Agut se impuso 6-1, 6-7 (4), 6-3, 7-6 (6) a Franko Skugor, para que España empatara la serie y la enviara al duelo decisivo.Croacia, que perdió con Argentina la final del año pasado, encaró esta serie sin sus cuatro mejores jugadores —Marin Cilic, Ivo Karlovic, Borna Coric e Ivan Dodig.España jugó sin Rafael Nadal esta serie. Enfrentará en cuartos a Serbia, que se impuso 4-1 a Rusia.También el domingo, Steve Darcis derrotó a Alexander Zverev y Bélgica tomó una ventaja irremontable en su serie ante Alemania, para avanzar.Darcis, la primera raqueta de Bélgica en la serie ante la ausencia de David Goffin, remontó tras perder el primer set y se impuso por 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (8). Logró conservar la tranquilidad cuando Zverev se salvó de tres match points en el desempate, y se llevó el partido en poco más de tres horas."Por eso amamos la Copa Davis, porque hay sorpresas como la de hoy", dijo Darcis, 58vo del ranking. "La diferencia entre nosotros y ellos es que somos un equipo. Ellos tienen muy buenos tenistas, pero nosotros jugamos con el corazón, por nuestro país y por la gente que está acá".Es la primera vez que Bélgica derrota a Alemania en nueve enfrentamientos dentro de la Davis.En la siguiente etapa, Bélgica se enfrentará al ganador de la serie entre Argentina e Italia.Los duelos del domingo entre Australia-República Checa y Francia-Japón fueron de mero trámite. Australianos y franceses había asegurado la victoria la víspera y terminaron llevándose sus series por 4-1.En los cuartos de final, Australia se medirá a Estados Unidos, que completó el domingo la barrida por 5-0 sobre Suiza."Va a ser un rival verdaderamente difícil", advirtió el capitán australiano Lleyton Hewitt. "Tiene a cuatro estupendos jugadores de singles, y pueden combinarse bastante bien en los dobles".