Alex Mack, de Falcons, jugaría a pesar de su fractura

(SUN)

El centro estelar de los Falcons de Atlanta, Alex Mack, estará con el equipo esta tarde para disputar el partido de Super Bowl LI ante los Patriots de Nueva Inglatera a pesar que sufre la fractura de la fíbula de la pierna izquierda.Aunque todavía no es oficial varias fuentes de la NFL cercanas al equipo informaron que Mack saldrá como titular con el equipo, aunque existe preocupación de como al final va a responder en el campo ante la presión de la poderosa defensa de los Patriots.De acuerdo a informes médicos, la lesión que sufre Mack de estar en la temporada regular le costaría perderse entre seis y ocho semanas. De ahí que los Falcons sienten preocupación de lo que pueda aportar esta noche ante los Patriots en el partido del Super Bowl, que se va a disputar en el NRG Stadium de Houston.Sin embargo, el entrenador en jefe de los Falcons, Dan Quinn, el sábado declaró que Mack se sentía mejor a pesar que estuvo limitado en los entrenamientos de esta semana."Me sentí bien al ver a Alex anoche por las cosas que pudo hacer sobre las cosas que le vamos a pedir que haga en el partido", explicó Quinn a los periodistas. "Va a doler, pero hay muchos que están jugando con dolor. Lo importante es que la mente de Alex está clara. Necesitaba poner su pierna a prueba y hacerlo a toda velocidad y pudo hacerlo".Mack no recibió la calificación de "cuestionable" en el informe de lesionados final, lo que significa que tiene luz verde para jugar.El centro estelar de los Falcons será inyectado con analgésicos que le puedan ayudar a mitigar el dolor durante el partido, de acuerdo a las fuentes oficiales de la NFL La fractura que sufre Mack se produjo por encima de donde ya tiene insertada una placa de metal cuando en el 2014 también se la rompió.La placa puede que le ayude a tener soporte en la pierna, dado que podría tratarse de una pequeña fractura, algo que el cuadro médico de los Falcons no ha dado a conocer el tipo concreto de rotura.El receptor abierto Julio Jones y el ala defensiva Dwight Freeney también tienen luz verde para jugar, a pesar de que o no trabajaron o estuvieron limitados durante los entrenamientos de la semana.Si Mack sufre algún tipo de contratiempo, los Falcons tendrían a Ben Garland listo para tomar su posición.Mack sufrió la lesión en el Partido de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) ante los Packers de Green Bay.El cuatro veces miembro del equipo del Pro Bowl no se perdió ningún partido durante la temporada regular después que los Falcons lo ficharon como agente libre.Mack se va a unir a jugadores importantes que tuvieron que disputar el Super Bowl con lesiones como fueron el exreceptor abierto Terrell Owens (XXXIX), los esquineros Charles Woodson y Tory James (XXXVII) y el exdefensivo Jack Youngblood (XIV).