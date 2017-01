Jessi Vargas, a recuperar la corona

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jessi Vargas ya sabe lo que es ostentar un campeonato del mundo. Tuvo en su poder el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que perdió en su última pelea ante el filipino Manny Pacquiao, en noviembre pasado.



Es por eso que en este 2017 se ha trazado el objetivo de reconquistar un cetro absoluto en las 147 libras.



“La meta para 2017 es volverme a proclamar campeón mundial. Estoy muy joven y soy de los pocos que tuvo el valor de enfrentarse al mejor welter del mundo. Ese es el verdadero valor de un guerrero del ring, que no nos rajamos por nada. Aunque no le gané a Pacquiao, obtuve mucha experiencia esa noche. Son enseñanzas que no se pueden comprar y que me van a hacer un peleador mejor en todos los aspectos”, expresó Vargas.



El mexicanoestadounidense conquistó su corona de la OMB al vencer al estadounidense Sadam Ali en marzo pasado. Sin embargo, en su primera defensa, vio caer su corto reinado ante Pacquiao, quien lo doblegó por decisión unánime en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, el pasado 5 de noviembre.



“Ante Manny me faltó un poquito más de experiencia, la cual obtuve después de esa pelea. Pero uno sigue para adelante. A él lo noquearon al principio de su carrera y sin embargo llegó a ser una gran leyenda. Siempre hay tropiezos en nuestras carreras. Lo importante es levantarse y seguir para adelante”, apuntó Jessie.



A sus 27 años, con marca de 27 triunfos por dos derrotas, se siente satisfecho de los rivales que ha enfrentado, entre los que están el estadounidense Timothy Bradley o el mochitense Tony DeMarco.



“Me he enfrentado a los considerados como los mejores de la división. Nos hemos aventado buenos tiros. Algunos me han ganado, otros yo he vencido. Son peleas muy parejas, pero en realidad todas han sido muy buenas. Eso es algo que me llena de mucho orgullo, poder darle a la gente buenas batallas”, enfatiza el ex campeón, dispuesto a recuperar su corona.