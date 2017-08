Coudet molesto con la falta de actitud

TIJUANA, Baja California(GH)

Ni las tres derrotas al hilo, ni la falta de gol, los seis goles permitidos en contra, o el poco funcionamiento del Club Tijuana en el arranque del Apertura 2017, tienen tan descontento a Eduardo Coudet como la falta de actitud.



“Veo en el campo muy pocas cosas de las que trabajamos en la semana, veo errores graves, conceptuales, veo una, no sé si llamarlo falta de actitud, pero una falta de rebeldía seguramente ante situaciones, o ante resultados adversos”, comentó en conferencia de prensa.



En sus años como jugador, fue un medio ofensivo, de buen corta, con ciertos actos de rebeldía que después trasladó a su forma de ser en los banquillos….su viaje con Xolos no está siendo como lo esperaba.



“Tenemos que cambiar muchísimo. Yo no me siento identificado con el equipo, con mi manera de pensar. Tenemos que trabajar para poner en cancha a un equipo en el cual yo me vea reflejado”, apuntó.



“No me asustan las derrotas porque pueden suceder, pero de otra manera, las formas, queremos saber que pasa. Cuando uno está en la semana trabajando el mensaje llega. Uno no puede ser hipócrita, la verdad no me gusta como juega mi equipo”, complementó.



La siguiente prueba de Coudet será en Copa MX, el miércoles 8 de agosto cuando visite al Atlante