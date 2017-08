información relacionada Fotogalería Xolos recibe vacuna de su ex Avilés;vive su peor arranque

TIJUANA, Baja California(GH)

Al caer 3-0 de local ante Monterrey, Xolos consumó su peor arranque en un torneo de Primera División. Avilés Hurtado les hizo dos goles.



Tres goles de Monterrey recibió Xolos para padecer su tercera derrota y consumar su peor arranque en un torneo de Liga MX.



El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet fue ampliamente superado por el de su amigo Antonio “Turco” Mohamed el Estadio Caliente. No mostró variantes y sigue sin anotar gol.



Para hacer más anecdótico el resultado, quien le puso la pesada loza en la espalda al Club Tijuana, fue Avilés Hurtado al apuntarse dos dianas.



El colombiano fue la venta más cara la historia del equipo, se fue con Rayados por 8.5 millones de dólares y tras ser sustituido en el minuto 85 fue despedido entre aplausos por la afición de Xolos.



Es la primera vez desde que Xolos subió a primera división en el Apertura 2011, que pierde los tres primeros cotejos de un certamen.



El primer tiempo fue dinámico en ambas porterías, pero fueron los regiomantos los que tuvieron las mayores llegadas de peligro y lograron abrir el marcador.



El primer aviso el juego fue por parte de Gustavo Bou de Xolos que no pudo capitalizar una acción por el costado derecho del área antes de los diez minutos de juego.



El colombiano ya comenzaba a preocupar a sus excompañeros con aproximaciones por la banda derecha.



También lo hizo Carlos Sánchez, quien no pudo aprovechar un balón que le quedó botando en los primeros apenas adentro del área grande.

Gibran Lajud fue el portero elegido y respondió ante la exigencia, aunque el resultado pueda indicar lo contrario; en los primeros 45 minutos solventó tres embates de La Pandilla.



El primero fue a Dorlan Pabón luego de que Hurtado le dio un pase que lo ubicó a la altura del punto penal, Lajud estuvo atinado para que el delantero no hiciera daño.



En el marco del supersticioso minuto 33 para el Club Tijuana, la escuadra de Antonio “Turco” Mohamed protagonizó una contra en la que interactuaron sus tres delanteros y fue Pabón quien no pudo vencer al joven arquero.



En el siguiente ataque, Hurtado tomó el balón por el costado derecho del área y sin ingresar a ella, con una tibia marca de Juan Carlos Valenzuela e Ignacio Malcorra, definió de pierna izquierda al poste cruzado para el 1-0.



Después de eso, Lajud atajó un tiro libre por parte de Pabón.



A los seis minutos del complemento, Pabón hizo un tiro potente que fue rechazado por Lajud y re centrado al área chica por Carlos Sánchez y fue Hurtado quien empujó para sellar su doblete.



Coudet hizo cambios de hombre por hombre, pero no le funcionaron en lo más mínimo.



A los 79 minutos, el uruguayo hizo el 3-0, Sánchez recortó a fuera del área e incrusto el balón con un fuerte disparo en el fondo de las redes.



OLOS MONTERREY

Estadio Caliente

Asistencia: 26 mil 333 espectadores

Árbitro: Fernando Guerrero

Goles: MTY: Avilés Hurtado 34’’, 51’’. Carlos Sánchez, 79’’

Siguientes juegos: Xolos visita a Puebla; Monterrey recibe a Chivas



Peores arranques de Xolos en Primera División

Apertura 2017

Xolos 0-2 Cruz Azul Jornada 1

Necaxa 1-0 Xolos Jornada 2

Xolos0-3 Monterrey Jornada 3



Apertura 2015

Pachuca 2-1 Tijuana Jornada 1

Tijuana 1-2 Dorados Jornada 2

Santos 0-1 Tijuana Jornada 3



Apertura 2014

Tijuana 0-1 Puebla Jornada 1

América 2-1 Tijuana Jornada 2

Tijuana 1-1 Tigres Jornada 3



Apertura 2011

Tijuana 1-2 Morelia Jornada 1

Monterrey 4-2 Tijuana Jornada 2

Santos 1-3 Tijuana Jornada 4



*Se jugó el viernes 2 de septiembre por gira de Chivas

Club Tijuana 0-1 Chivas Jornada 3