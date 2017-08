Roban trofeos a Roberta Vinci, ex finalista del US Open

ROMA (AP )

Roberta Vinci, la italiana que sorprendió a Serena Williams y fue finalista del US Open en 2015, dijo que le robaron los trofeos que ganó en su carrera como tenista.



“Desafortunadamente, hace unos días un grupo de ladrones entró a mi casa en Taranto y me robaron objetos de valor... incluyendo algunos objetos cuyo valor económico no se compara con su valor emocional para mí: los trofeos que gané durante mi carrera”, escribió Vinci en Instagram.



Aunque Vinci no especificó si le robaron la bandeja de plata que recibió como subcampeona del US Open, publicó una foto en la que aparece sosteniéndola.



Vinci protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del tenis al derrotar a Williams en las semifinales, y luego perdió ante su compatriota italiana Flavia Pennetta en la final.



Vinci, 37ma del ranking mundial, ha ganado 10 títulos de sencillos y 25 de dobles en la WTA, además de ayudar a Italia a ganar cuatro campeonatos de la Copa Federación.



Vinci, de 34 años, dijo que quienquiera que haya robado los trofeos de su hogar en el sur de Italia no puede llevarse “los recuerdos, las lágrimas, el sudor, el esfuerzo, la dedicación, las sonrisas y los sacrificios que hice para conseguirlos”.