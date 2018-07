El día que el Tricolor apareció en "Los supercampeones"

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La historia, en la serie animada, usualmente terminaba con Óliver a punto de entrar al campo durante alguna copa del mundo. En su trayecto cruzaba la mirada con sus exrivales que ya se habían convertido en grandes amigos y con los que jugaba increíbles partidos contra los seleccionados de otras latitudes.Brasil era el país que destacaba como "el coco" de Óliver: le obsesionaba, le emocionaba y le apasionaba el futbol brasileño. Sin embargo, en la versión previa de la serie lo vimos jugar contra Alemania, Francia y hasta en un émulo del Barcelona. Pero, ¿sabías que la selección mexicana también apareció en la afamada serie?Conocidos en el manga como "Los 5 guerreros aztecas", nuestra selección nacional dio una gran muestra de futbol contra el equipo de Óliver.Ninguno es el "Chicharito", pero sí verás una cara conocida.Corpulento jugador que más parecía especialista en rugby u otro deporte en el que el contacto físico estuviera a la orden del día. La referencia usada para su creación no es muy clara. Sin embargo, se cree que pudo estar basado en Cuauhtémoc Blanco por su temperamento explosivo.La referencia física no es muy clara, sin embargo su estilo de juego en el que abundaban las chilenas y su velocidad en la cancha dejan claro que se basó en el gran Hugo Sánchez.Obviamente se trata de una alusión a Jorge Campos y sus estrambóticos uniformes. El "portero milagroso" no dejó anotar a Óliver, y aún hay más, corrió desde su portería para anotarle un gol a Benji.Salaguza es obviamente una deformación de un apellido que posiblemente sea Zaragoza, no hay referencia directa. Sin embargo, por su aspecto y por la época podría estar basado en el querido "Doctor" (Luis) García.Si bien el parecido del nombre no corresponde al parecido en el físico (pues tiene un look más "Palenciano"), se rumora que está inspirado en "Zague".Como era de esperarse, México pierde contra Japón gracias al "poder del guión", pero estuvo bien poder encontrarnos con algunos paisanos en esta emblemática serie.