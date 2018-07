México hizo buen papel en Rusia 2018; aficionados no coinciden

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Decio de María, presidente de la federación Mexicana de Futbol (FMF), consideró que México hizo un buen papel en el Mundial Rusia 2018, lo que demostró en el terreno de juego y con la obtención de resultados importantes.



Comentó que, por desgracia, el cuadro azteca se encontró con Brasil, con el que se jugó muy bien, pero no nos alcanzó, aunque se dijo orgulloso del representativo nacional.



Afirmó que con el Mundial Rusia 2018 concluye su gestión en la FMF y señaló que ya no le toca hablar del técnico nacional Juan Carlos Osorio.



Aficionados no coinciden



Para algunos mexicanos, la decepción tras la eliminación de la Selección Nacional se hace todavía más grande, al escuchar y leer las declaraciones de Decio de María, quién a su llegada a México aseguró que el "futbol tricolor ha evolucionado" y destacó que se consiguió una tercer Copa del Mundo, la del 2026.



Nada de consuelo a los pocos que quedan en Rusia, aquellos que, incluso, de última hora se ilusionaron con ese triunfo sobre Alemania y decidieron prolongar su estancia sin importar el gasto. Creyeron en lo del quinto partido y ahora verán el Brasil va Bélgica.



Así el caso de Luis Rodríguez, quien invirtió 30 mil pesos más de lo que ya había gastado para ir a Kazan. "Estaba muy ilusionado, pensé que si podían ganar y cambié mis planes", dijo el joven de 25 años, seguidor, además, del Cruz Azul. "Leí lo que declaró el señor De María y da más coraje, para qué nos ilusionan".



Cómo ese aficionado mexiquense, hay mucho otros que apostaron a llegar al quinto partido, algo por lo que tendrán que esperar. El consuelo, en todo caso, será el buen duelo que se espera entre brasileños y belgas, dos candidatos al título.



"Si es frustrante pero ni modo, nosotros sí llegaremos al quinto juego", añadió Alejandra García, de Zacatecas, quién no hace mucho llegó a Moscú y este jueves viaja a Kazán. "No le echaron ganas en los últimos dos partidos y contra Suecia se vieron muy mal, ya a Brasil estaba muy difícil eliminarlo", se consuela David Juárez, también del Estado de México.