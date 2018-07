Confunden a Reyes con Gutiérrez; pero interesa en Turquía

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Todo parece indicar que el futuro del defensor mexicano Diego Reyes no será con el Porto de Portugal, por lo que el mexicano emigraría a otro equipo y ya le salieron algunos pretendientes.



El Trabzonspor, uno de los contendientes al título en el campeonato de Turquía, estaría interesado en el ex jugador del Español del Barcelona y del América de México.



"Trabzonspor tomó Bicakcic y Reyes en el doble y tuvo un final feliz en las transferencias, dando prioridad a Reyes.



Se indició que el comité de monitoreo obligará al jugador a informar hasta el final de las condiciones económicas para el jugador. Mientras que Reyes, que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, está en posesión del bonservicio, el presidente del Porto, Pinto da Costa, dijo que el jugador de 25 años no estará en el equipo para la próxima temporada", señala la cadena internacional CNN.



Cuando la noticia comenzó a resonar en Turquía, el medio SporX confundió al publicar la noticia a Diego Reyes con el mediocampista del Pachuca, Erick Gutiérrez, quien lo sustituyó en la Copa del Mundo de Rusia 2018 luego de que el 'flaco' no se recuperara de su lesión.