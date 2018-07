Enrique Peña Nieto abandera delegación mexicana que irá a juegos centroamericanos

(El Universal)

El presidente Enrique Peña Nieto abanderó a la delegación mexicana que participará en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.El mandatario destacó que en el ámbito deportivo, México compite con cualquier nación sin mirar su desarrollo o poderío económico.Peña Nieto se mostró honrado por convivir con los atletas tricolores que buscarán dejar al país entre los primeros tres del medallero.“Representar a México tiene una enorme valor. México se ha probado a si mismo en el paso del tiempo y hemos venido ganando confianza en nosotros mismos y demostrando que no importando de qué otros países sean, México se mide al tú por tú”, destacó el presidente Peña Nieto.La tiradora de aire, Alejandra Zavala, fue la encargada de recibir el lábaro patrio de manos del mandatario nacional y fue escoltada por los atletas Alejandra Valencia, Nataly Michel, Samantha Terán, Diego del Real y Yahir Ocampo. México acudirá con 666 deportistas en 46 disciplinas. De ellas 306 son mujeres y 360 hombres.La ceremonia se llevó a cabo en el Pabellón de Deportes del Centro Nacional de Alto Rendimiento, en donde el presidente llegó acompañado por su esposa Angélica Rivera y el director de la Conade, Alfredo Castillo.Antes de iniciar el abanderamiento, Castillo pronosticó que nuestro país conseguirá de 104 a 127 oros.El directivo confirmó que la mexiquense Guadalupe González no participará debido a que los 20 kilómetros en marcha no reunieron el mínimo de participantes.