Rafael Nadal debutó con victoria en Wimbledon

(El Universal)

Rafael Nadal tuvo estreno arrollador en la edición 131 de Wimbledon, luego de vencer 6-3, 6-3 y 6-2 a Dudi Sela en una hora 50 minutos.



Pese a que no disputó ningún torneo en pasto, Nadal se impuso con la confianza y firmeza que lo ha catalogado durante toda su carrera ante un rival inferior.



El mallorquín buscará conseguir su tercer doblete París-Londres en una misma temporada. Los otros dos los consiguió en 2008 y 2010.



En la segunda ronda, se medirá al kazajo Mijaíl Kukushkin, quien despachó al canadiense Vasek Pospisil en cuatro sets.



Por otro lado, Alexander Zverev, segundo favorito de la parte baja del Draw Masculino y cuarto sembrado del torneo, destruyó al australiano James Duckworth, número 748 del mundo, 7-5, 6-2 y 6-0.



Contundente, aunque todavía lejos de su mejor nivel, le fue suficiente a Zverev para avanzar a la siguiente fase, donde enfrentará a Taylor Fritz.



Novak Djokovic ni se despeinó para deshacerse del estadounidense Tennis Sandreen en algo más de una hora y media, 6-3, 6-1 y 6-2.



El serbio se acerca cada vez más a la mejor versión que lo caracterizó en los años anteriores. Pese a enfrentarse a un rival que ha tenido una temporada para mencionar, los 35 errores no forzados de Sangreen no le favorecieron para pelearle a Nole.



Al mismo tiempo Juan Martín Del Potro mandó a casa al alemán Petr Gojowczyk, 6-3, 6-4 y 6-3. Con 37 tiros ganadores y 20 errores no forzados, la Torre de Tandil también tuvo un inicio arrollador en el All England Club.



En segunda ronda jugará contra el checo Jiri Vesely. Las sorpresas del torneo se dieron en los juegos entre Dominic Thiem y Marcos Baghadits, y en el David Goffin vs Matthew Ebden.



Thiem, número siete del ranking, iba dos sets abajo contra el chipriota, raqueta 95 del mundo, cuando tuvo que retirarse por problemas físicos.



Goffin, sembrado 10, cayó frente a Ebden, 51, por 6-4, 6-3, 6-4.