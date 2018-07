Juan Carlos Osorio, probable candidato de la Selección de Argentina

(El Universal)

[ALERTA]

El entrenador extranjero que gusta mucho y que @Argentina sondeará en caso de que Jorge Sampaoli no continue, es Juan Carlos Osorio. Tiene 56 años, nació en risaralda, Colombia. Viene de dirigir la selección de #Mexico de un aceptable mundial en #Rusia2018. pic.twitter.com/1IOQQf8KcB — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) 4 de julio de 2018

El estratega Juan Carlos Osorio sería uno de los candidatos para dirigir al cuadro albiceleste.Se habla de que la dirigencia de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) no ve con malos ojos el comenzar charlas con el colombiano, que realizó una actuación "aceptable" con la Selección Nacional Mexicana.Osorio y la Federación Mexicana de Futbol aún no han definido si continúan juntos en otro proceso, así como en Argentina no se resuelve la permanencia de Jorge Sampaoli en la dirección técnica del equipo.