'Canelo' y Golovkin se pierden el respeto

Guadalajara, Jalisco()

El respeto, si es que alguna vez hubo entre ambos peleadores, se perdió.



Saúl y Gennady ya quieren que llegue septiembre. Están ansiosos de demostrarle al público que son mejores, y por ende, terminar de romper ese empate que sumaron en su historial en septiembre de 2017 en que se enfrentaron en la T-Mobile Arena de Las Vegas, misma sede que tendrán ahora la noche del 15 de septiembre.



El "GGG" dice que no todos los mexicanos siguen al "Canelo", quien respondió que siempre ha tenido detractores.



"Yo creo que el respeto que teníamos se perdió. Al final sólo seremos él y yo sin importar si la gente está o no conmigo", afirmó Álvarez.



"El 15 de septiembre verán a un ‘Canelo’ diferente. Las palabras salen sobrando y más las del entrenador de él (Abel Sánchez)", añadió el mexicano en una videoconferencia que tuvieron ambos púgiles junto a sus equipos y promotores.



Y es que en la esquina del kazajo afirman que millones de mexicanos no apoyan al púgil tapatío.



"No creo que en realidad México esté apoyando al ‘Canelo’. Entiendo que es un peleador popular, pero si hicimos una concesión (en la repartición del porcentaje de ganancias) fue para darle a los fanáticos la pelea que querían", dijo Golovkin, campeón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.