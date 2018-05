UEFA podría sancionar al presidente de la Roma

NYON, Suiza(AP)

El presidente de la Roma Jim Pallotta afronta una sanción por parte de la UEFA tras criticar el arbitraje en la eliminación de su equipo en la semifinal contra Liverpool en la Liga de Campeones.



La UEFA informó hoy que se abrió un expediente disciplinario contra Pallotta por “conducta impropia”.



La comisión disciplinaria de la entidad rectora del futbol europeo ventilará el caso del empresario estadounidense el 31 de mayo, luego que Liverpool enfrente a Real Madrid en la final.



“Me sorprende que abran este procedimiento disciplinario”, dijo Pallotta.



“Yo pienso que la conducta de la UEFA es la impropia. ¿Qué pienso? Me muero de risa”.



Pallotta se indignó por los fallos arbitrales en contra de su equipo, incluyendo un penal que no fue señalado por una aparente mano del zaguero de Liverpool Trent Alexander-Arnold durante la segunda mitad del partido de vuelta el miércoles.



Entre sus dichos, Pallotta clamó para que la UEFA use de inmediato el videoarbitraje, porque “todo parece una broma”.



Liverpool ganó 7-6 en el marcador global para acceder a la final el 26 de mayo en Kiev.