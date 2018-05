Regias memorias de Freddy Galvis

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Esta noche cuando el venezolano Freddy Galvis cubra la segunda base para los Padres de San Diego, su memoria regresará 12 años, al recordar que en el estadio Monterrey —donde enfrentará a Dodgers— se coronó en su último encuentro como pelotero amateur.



El 9 de junio de 2006, Venezuela conquistó la edición 50 del Campeonato Latinoamericano categoría senior (15-16 años).



“De verdad estoy seguro que cuando llegue a Monterrey se me vendrán un montón de recuerdos, porque ahí conseguí un campeonato de ligas pequeñas, fue mi último torneo antes de formarme como profesional, la verdad es que la pasé muy bien”, contó Galvis a EL UNIVERSAL Deportes.



De la Sultana del Norte, el infielder atesora el trato que recibió durante la semana que disputó el certamen continental y la casa de los Sultanes de Monterrey.



“Nos quedamos en unas villas que estaban al lado o muy cerca del estadio. Caminamos por un parque muy grande. Tuvimos una familia que nos cuidó durante el tiempo que estuvimos, la atención fue súper buena, con una comida espectacular”.



En el certamen que disputó, varios scouts observaron su actuación; y no sólo fue el jugador estrella de su país, sino de la región.

Con las cinco herramientas que necesita un pelotero para brillar, Galvis fue firmado un par de meses después por los Phillies de Filadelfia, que lo enviaron a Clase A avanzada.



El nativo de Punto Fijo debutó en las Grandes Ligas en 2012 y llegó esta campaña a los Padres.



“Significa mucho para mí ser parte de esta serie internacional, porque es llevar el beisbol de la MLB a nuestra región para que los aficionados se acerquen más”.



Gracias a que habla el mismo idioma, Freddy ha tenido mucha comunicación con el mexicano Christian Villanueva, a quien le da consejos en su año de novato.



“Me acerco a él como compañero para tratar de impulsar su juego, para hablar y que ambos mejoremos, por el bien del equipo”.



Galvis no es el único pelotero de los Padres que tuvo experiencia en México como juvenil. El abridor Tyson Ross fue compañero de Clayton Kershaw en la selección estadounidense que jugó en Tabasco, y Eric Hosmer jugó en el Ixtapa.