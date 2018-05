Oswaldo Alanís le tiene una sorpresita a directiva de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Durante los próximos días, Oswaldo Alanís volverá a reunirse con la directiva del Guadalajara para intentar llegar a un acuerdo y que el defensa renueve contrato, ya que es considerado pieza clave para el entrenador Matías Almeyda.



Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas, tiene fe en convencerlo de que se quede y no se vaya al Getafe de España, pero lo que no sabe es que el futbolista le tiene preparada una sorpresita: pedirá firmar por tres años y con un sueldo base, condiciones que no aceptará la cúpula tapatía.



Con esto, Alanís se marchará tranquilo, porque no se cerrará la puerta y cumplirá el sueño de jugar en España, donde ya hasta busca casa.