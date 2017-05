Mundo del futbol celebra el Día de Star Wars

(SUN)

Este sábado se juega La Última Jornada y comienza el camino a una nueva esperanza 🔴⚫️#MayThe4thBeWithYou#StarWarsDay pic.twitter.com/uxzaKkMQ0X — Atlas FC (@atlasfc) 4 de mayo de 2017

El Bayer Leverkusen festejó el "Star Wars Day" con una publicación muy particular en la que aparece el delantero mexicano Javier Hernández y otros jugadores anunciando los próximos tres partidos que sostendrá el equipo alemán.Javier "Chicharito" Hernández aparece al frente de la publicación junto a su compañeros Karim Bellarabi y Stefan Kiessling dando a conocer las fechas y los encuentros que sostendrá la escuadra del Leverkusen contra el Ingölstadt, el Köln y el Hertha Berlin.Otros clubes al rededor del mundo se unieron a la celebración vía redes sociales: