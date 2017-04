Man United empata ante Everton, de penal en los descuentos

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Zlatan Ibrahimovic convirtió un penal a los cuatro minutos de los descuentos y Manchester United rescató el martes un empate 1-1 ante el Everton, para estirar a 20 su racha de cotejos consecutivos sin perder en la Liga Premier inglesa.



En otro partido, continuaron las penurias del técnico del Sunderland, David Moyes, cuyo equipo cayó 2-0 contra el resucitado campeón Leicester, para seguir hundido en el fondo de la tabla.



El duelo en Old Trafford deparó un final dramático, cuando el zaguero del Everton, Ashley Williams, tapó con la mano un disparo de Luke Shaw, quien entró como sustituto. Williams se llevó la roja directa e Ibrahimovic acertó desde el punto penal, en el partido que marcó su retorno tras purgar una suspensión de tres compromisos.



Phil Jagielka había dado la delantera al equipo visitante a los 22 minutos. Los "Toffees" coquetearon con lo que hubiera sido apenas su segundo triunfo en 24 encuentros en cancha del United.



Pese al punto conseguido, el empate significó otro golpe a las ambiciones de los "Red Devils", de clasificarse a la Liga de Campeones al finalizar entre los cuatro primeros de la Premier. El equipo dirigido por José Mourinho está cuatro puntos detrás del Manchester United, que se ubica cuarto, cuando restan nueve fechas.



"Un punto o cero puntos, no hay una gran diferencia", reconoció Mourinho, con gesto adusto.



Además, el Man U enfrenta un calendario apretado, particularmente en abril, pues participa también en la Liga Europa. Ahora, un título en ese certamen luce como la vía más fácil para que el equipo pueda llegar a la Liga de Campeones.



Fue el cuarto empate del United como local en sus últimos cinco partidos de liga.



"El espíritu que mostramos en el segundo tiempo fue fenomenal, pero hay algunos jugadores en problemas, algunos desde el punto de vista físico y otros con bajos niveles de confianza... tengo que admitir que hemos jugado mejor fútbol que en otros partidos", valoró Mourinho.



Ni Leicester ni Sunderland sueñan con grandes conquistas en esta campaña. Pero el primero luce en franca mejoría tras el desastroso inicio de campaña que desembocó en el despido de Claudio Ranieri como técnico, y se ha alejado de los tres últimos lugares de la clasificación, para anclar en la tranquilidad de la mitad de la tabla.



En cambio, Sunderland parece condenado al descenso, luego de sufrir su quinta derrota en seis partidos, sin anotar en uno solo de éstos.



El equipo de Moyes está a ocho puntos de la zona de seguridad, cuando le restan ocho compromisos.



Por si fuera poco, el sitio Web de un diario británico publicó esta semana imágenes en las que se aprecia el momento en que Moyes le dice a una reportera: "podrías llevarte una bofetada, aunque seas mujer", al concluir una entrevista con la BBC, después de un partido.



Han surgido amplias muestras de rechazo a las declaraciones, aunque el Sunderland informó el martes que "continúa respaldando plenamente a David en su puesto como técnico".



Moyes se ha disculpado con la periodista. Sin embargo, podría enfrentar una acusación de parte de la Asociación del Fútbol Inglés, que le escribirá para solicitar comentarios sobre lo ocurrido.



No obstante, el estratega negó que el escándalo lo haya distraído.

"Me ha sorprendido en distintas formas, pero he hecho mi trabajo con los jugadores, preparándolos y organizándolos", afirmó.



El caso es que en la cancha, el equipo simplemente no camina.



Los delanteros Islam Slimani y Jamie Vardy marcaron en el segundo tiempo por Leicester, que ha ganado seis partidos consecutivos en las distintas competiciones bajo las órdenes de Craig Shakespeare, quien reemplazó al italiano Ranieri.



También el martes, Burnley dio un paso a la salvación, con una victoria por 1-0 sobre el Stoke, y Watford se impuso 2-0 a West Bromwich Albion pese a quedarse con 10 hombres por la expulsión del uruguayo Miguel Britos a los 65 minutos.