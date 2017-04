"Lo importante es que el equipo esté unido": Avilés Hurtado

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Xoloitzcuintles continuaron este martes con la preparación del enfrentamiento ante el Club América (7 de Abril, Estadio Caliente) en la Fecha 13 de la LIGA MX-Clausura 2017. Tras la práctica los elementos Rojinegros, Avilés Hurtado y Joe Corona, analizaron el panorama del choque ante las Águilas.Tras haber marcado un gol de antología con una chilena impresionante el pasado fin de semana ante el Atlas de Guadalajara, más allá de la ejecución, Avilés Hurtado destacó la importancia que tuvo la anotación para que el equipo pudiera sumar un punto en el Estadio Jalisco."Siempre practico chilenas en los entrenamientos, me salió un par de veces, pero no como en el partido, salió un bonito gol", reveló el futbolista colombiano en conferencia de prensa. "Pero es importante porque sirvió para sacar un punto de visita, sabíamos que teníamos que sumar y es bueno por lo que sirvió el gol", agregó.En cuanto al enfrentamiento ante las Águilas, Avilés resaltó la mentalidad con la que debe salir el equipo para conseguir los tres puntos en la Fecha 13 del Clausura 2017."Es un rival muy peligroso y no debemos dar ninguna ventaja. Lo primero es que el equipo esté unido, viene un rival muy peligroso, todos queremos jugar este tipo de partidos y tenemos que estar concentrados para lograr ganar", comentó el #18 del Club Tijuana.En tanto, Joe Corona -quien envió el centro para el golazo de chilena de Avilés- enfatizó en la importancia de hacerse fuertes en casa para sumar los tres puntos ante el Club América."Tenemos que aprovechar que estamos en casa, ante un rival bueno y atractivo, queremos brindarle a la afición un triunfo", comentó el mediocampista surgido de la cantera Xoloitzcuintle.Para Joe, afianzar la defensa desde la salida de juego del visitante puede ser la clave para lograr el objetivo. " Miguel Herrera nos ha hecho mucho énfasis en la parte defensiva, la defensa no son los que están atrás, empieza desde nuestros delanteros", concluyó el nativo de Los Ángeles, California.Este miércoles los Xoloitzcuintles entrenarán por la tarde en el Estadio Caliente para afinar los detalles para el encuentro ante las Águilas.