Los Xoloitzcuintles dedican el triunfo vs León a Yasser Corona

MEXICALI, Baja California(GH)

Era un partido que no se debía perder por muchos motivos, especialmente la dedicatoria que los Xoloitzcuintles querían brindar a su compañero Yasser Corona, quien se recupera de una lesión de cervicales. Un marcador (2-4) inolvidable para el Club Tijuana, ya que significó también el primer partido ganado al Club León en el Nou Camp desde que ambas escuadras militan en el MáximoCircuito..Desde el previo del partido la motivación se sintió en el vestidor. Con el uniforme #3 presente, los Canes Aztecas salieron a morder a la Fiera para continuar con la racha positiva en el primer tercio del Clausura 2017. Con 12 puntos sumados en 5 jornadas, el Club Tijuana llegó a cuatro partidos ganados al hilo en el presente campeonato."Es un triunfo muy importante por lo que se estaba viviendo, por la situación de Yasser, es un triunfo que le podemos regalar", comentó el portero Gibran Lajud al término del partido. "Además de poder cambiar la historia, se habló mucho de las estadísticas, de que no habíamos podidoganar en León, es un gran triunfo", agregó el arquero Rojinegro.Duro fue el primer golpe recibido en el amanecer del duelo. Apenas a los 5 minutos Elías Hernández puso adelante a los Panzas Verdes con el 1-0 sorpresivo. Sin embargo, los Xoloitzcuintles supieron controlar la presión y remontaron el marcador.Todo inició con una jugada individual de Avilés Hurtado quien recibió una falta dentro del área local para decretar un penalti. El mismo colombiano marcó desde los once pasos al 32' para emparejar las acciones y antes del final del primer tiempo, al 41', recibió de nuevo una falta en el perímetro para que Milton Caraglio convirtiera el 1-2 previo al descanso.Con un empuje extra en el segundo lapso, los Xoloitzcuintles obligaron al local a replegarse en su propio campo. Al 63' apareció Guido Rodríguez para robar un balón, enfilarse al arco y rematar para el 1-3 al momento.Paul Arriola anotó el cuarto clavo al 77'; tras recibir un pase de Avilés Hurtado, el nativo de Chula Vista remató y después la celebración fue emotiva; el camiseta #20 se enfiló a la banca y besando el mensaje de #FuerzaYasser en su camiseta, dedicó la anotación a su compañero.El León descontó la desventaja al 85' por conducto de Carlos Peña, pero el partido ya estaba sentenciado."Teníamos que seguir sumando en una cancha muy difícil, por suerte supimos remontar, aguantar los momentos que ellos tuvieron para salir adelante", señaló el zaguero Damián Pérez.Una labor en equipo importante, como ha caracterizado al equipo Xoloitzcuintle, fue la virtud para la victoria. Desde el fondo con la seguridad de Lajud, una férrea defensa, un medio campo sobresaliente y un ataque contundente, los Xoloitzcuintles marcaron con firmeza un triunfo en León, el cual no se daba desde el 7 de Mayo de 2011, cuando el Club Tijuana dejó en el camino a Primera División a los Panzas Verdes en aquella semifinal del Torneo Clausura 2011.Ahora los Canes Aztecas retornarán a la Frontera Norte para preparar el siguiente duelo oficial en la LIGA MX-Clausura 2017, en el que recibirán la visita del Club Necaxa en la sexta jornada del certamen. Antes, los Xoloitzcuintles sostendrán un enfrentamiento amistoso ante el LA Galaxyde la MLS , el próximo martes 7 de Febrero en el StubHub Center de Carson, California.