Jackie Nava regresó por la puerta grande

TIJUANA, Baja California(GH)

La ex campeona mundial y diputada federal Jackie Nava tuvo un regreso triunfal al boxeo al ganar por merecida decisión unánime a la venezolana Ana María Lozano ante un lleno en el Gimnasio Pablo Colín de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y que Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitió a todo México en otra gran promoción de Zanfer.



Nava capitalizó su calidad ante una complicada Lozano que aguantó a tambor batiente la presión de la peleadora tijuanense que se llevó calificaciones de 99-91, 97-93 y 97-93 para ganar el cinturón Internacional Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.



Durante toda la pelea, con excepción de algunos lapsos al inicio, fue Nava (33-4-3, 14 KOS) la mejor boxeadora, la más agresiva, la de mejor técnica y la que más hambre mostró porque obligó a Ana Maria (14-6-1, 10 KOS) a retroceder en prácticamente en todo momento y tuvo que arriesgar en busca de un final espectacular.



Como pudo, Lozano aguantó toda la ruta y Jackie trabajó durante los 20 minutos de combate como si no hubieran pasado dos años desde su más reciente combate, lo cual dejó satisfechos a los fanáticos en las gradas del inmueble mexiquense en el que Jackie mejoró a 33-4-3 y 14 KO y la venezolana se quedó con 13-6-1 y 10 KO’s.



¨Buena rival, conforme avanzaron los rounds fui entrando en ritmo, aguantó Lozano y fue valiente, tengo mucho por corregir y seguro espero el siguiente combate nos veremos mejor¨ expresó Nava.



Agregó que pelea con quien le indique su promotor Fernando Beltrán.

¨Venga Zulina Muñoz o Mariana Juárez, esperaré hablar con Fernando Beltrán y veremos¨ indicó la diputada federal.