Fiesta a unos paso del estadio Azul

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La nostalgia se agranda en las inmediaciones de la Plaza México. Allá donde Eulalio López “el Zotoluco” dirá adiós a los ruedos, todo es fiesta, fiesta con sabor a tristeza porque se despide uno de sus animadores.A pocos metros, en el estadio Azul, la incertidumbre de todos los días se reafirma.Acá donde Paco Jémez se juega su futuro como técnico de Cruz Azul , no hay fiesta, hay sufrimiento.Se encuentran dos espectáculos en la misma área, la de la fallida Ciudad de los Deportes. Lo que antes, por seguridad, no era permitido, ahora es simple anécdota. Toros y futbol comparten espacio, y hasta se roban afición.Hay lleno en la Plaza. En las taquillas sólo recogen boletos los que tienen derecho de apartado.No se llena el estadio. Las taquillas están ávidas de público que aún sea fiel a la causa cementera.Los toros se roban aficionados futboleros. Rafael Puente, aquel pundonoroso portero de Atlante y América, ex técnico y hoy comentaristas, se dirige a la Plaza, dejando de lado el balón. Va con el árbitro Francisco Chacón, que ahora no pitará, lo más que hará es escuchar pitidos a las toreros.Si es que hay.Todo es muy diferente en tan cercano lugar.La reventa en La Plaza México va a más del triple. Boletos del segundo tendido con valor de 320 en sol, valen 1000. En barrera los boletos de a mil, valen hasta 2500.