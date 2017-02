Messi, el hombre de los récords

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lionel Messi está empecinado en convertirse el mejor atacante de la Liga Española y, si se puede, del mundo. El argentino tiene en su palmarés un sinnúmero de récords individuales, pero tal parece que uno de sus objetivos es destrozar todas las marcas que tiene Raúl González Blanco, ex jugador del Real Madrid , y uno de los goleadores más grandes del balompié internacional.El pasado 14 de enero, el sudamericano igualó una marca del ex número siete del cuadro merengue, al meter uno de los tres goles que esa tarde el Barcelona le endosó a Las Palmas, único equipo al que no le había anotado en la Liga Española.Al meter esa diana, el volante azulgrana ya le marcó gol a 35 escuadrones diferentes de la Liga ibérica, mismo número que consiguió Raúl con la playera del Madrid.Los equipos que han sido más sus clientes son el Sevilla, actual sublíder del torneo y su segundo acérrimo rival el Atlético de Madrid con 21 veces.Los únicos equipos que todavía no reciben un tanto y que jugaron en la primera división son el Cádiz, Murcia y el Xérez, hoy los tres están en la segunda división. Con los dos primeros, se enfrentó en dos ocasiones y en ambas se fue en blanco y con el tercero sólo una y no la aprovechó.Así que “La Pulga” le ha metido por lo menos un tanto al Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Osasuna, Athletic de Bilbao, Real Madrid , Getafe, Deportivo, Espanyol, Rayo Vallecano, Betis, Levante, Zaragoza, Almería, Málaga, Mallorca, Racing, Real Sociedad, Granada, Villarreal, Tenerife, Eibar, Elche, Sporting, Valladolid, Celta, Recreativo de Huelva, Nàstic, Numancia, Leganés, Albacete, Alavés y Las Palmas.TAMBIÉN EN LA CHAMPIONS.Raúl González Blanco fue el máximo anotador en la Champions League con 71 tantos hasta el jueves 6 de noviembre de 2014, cuando Lio le metió un gol al Ajax en Holanda.Y quedó como líder en solitario el 25 de noviembre, cuando convirtió uno de los dos tantos en la victoria sobre el Apoel de Nicosia para poner su tanto 72. Hoy, lleva 93 tantos en 111 encuentros y está debajo de Cristiano Ronaldo que acumula 95 en la misma cantidad de cotejos.No conforme con la osadía de rebasar a Raúl en el torneo continental, el pasado 1 de noviembre de 2016, metió su séptimo tanto en lo que va de la Champions League. Una diana que se convirtió en la 54 en su cuenta personal en la fase de grupos, uno más que el español y terminó la fase de grupos con 10 y estuvo a uno de igualar a CR7 que tiene la nueva marca con 11.Por si fuera poco, Messi ya había roto una marca de González Blanco el 18 de marzo de 2012. Resulta que en ese entonces metió uno de los dos tantos que hicieron los blaugranas ante el Sevilla y se convirtió en el jugador más joven de la Liguilla española en llegar a 150 tantos.El ex del Real lo había hecho con 25 años y 247 días, mientras que el delantero catalán lo consiguió con 24 años y 270 días.