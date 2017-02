La Máquina, con un rival a modo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Recibir al único equipo que no ha estremecido las redes contrarias en el Clausura 2017 luciría como escenario inmejorable para salir de una racha de cinco encuentros sin victoria (incluida la Copa MX), pero los futbolistas del Cruz Azul no se confían. El pretérito se los impide.A final de cuentas, no tienen margen de error. Esperan, la tarde de este sábado, a un Querétaro remasterizado, debido a la llegada de Jaime Lozano, quien suple en el banquillo al experimentado Víctor Manuel Vucetich.“Este tipo de partidos o rivales son peligrosos, porque tienen esa espinita clavada y quieren empezar a sumar”, diagnostica el lateral izquierdo Adrián Aldrete. “Siempre se dice que con un nuevo director técnico, todos se quieren mostrar”.“No será un partido fácil, pero estaremos en casa y tenemos la obligación de darle la alegría a nuestra gente”.La cual empieza a impacientarse. La Máquina no gana desde el 7 de enero, cuando se impuso al Necaxa (1-0), por lo que la clasificación a la Liguilla se vería muy lejana en caso de prolongar la cadena de sinsabores.Es la hora de ser efectivos, sin importar que su desempeño sea adecuado, como ha sido durante gran parte de los cinco duelos sin éxito que acumulan.“La clave es ser conscientes de lo que nos ha faltado, pero tener calma para solucionarlo”, aconseja el zurdo. “De nada servirá volvernos locos”.“Hay que tener la calma y ser muy puntuales en lo que nos está faltando, no sólo en la ofensiva, porque en la defensiva hemos tenido errores que nos han costado puntos”.Guión del que deben salirse. Los Gallos Blancos lucen como el rival perfecto para hacerlo. Falta que lo confirmen.