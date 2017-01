Prefiere Avilés a Xolos

TIJUANA, Baja California(GH)

El centrocampista Avilés Hurtado reafirmó ser un rojinegro de corazón, sentirse satisfecho con la afición y la directiva de Xolos , pese al intento de América por hacerse de sus servicios.“La gente me ha hecho sentir muy bien, lo que logramos hacer del primer torneo fue sorprendente, la comunión con la hinchada y el cuerpo técnico, nos adaptamos rápido me siento muy bien acá”.“Tenía entendido que había un acuerdo entre las dos directivas, por allí me lo hizo saber Jorge (Jorgealberto Hank, presidente del club) cómo estaba la negociación, lastimosamente no hablé con ningún miembro de la directiva del América, entonces creo que por ese lado no te motiva mucho llegar a una institución donde nadie te habla.“Creo que eso era importante para mí, que me lo hicieran saber, no llegué a ningún acuerdo con ellos, hablé con Jorge, también me apoyó al máximo, entonces nada, no se llegó a ninguna negociación, por eso estoy muy feliz y contento de estar aquí”.La falta de acuerdo entre las tres partes fue uno de los factores por los que no se concretó la contratación.“América es uno de los clubes más grandes del continente, creo que cualquier jugador desearía pertenecer a esa grandísima institución, lastimosamente no se llegó a ningún acuerdo entre las tres partes”.El colombiano le hizo saber al estratega Miguel Herrera su interés por permanecer en Club Tijuana, y que está para sumar en la jauría.“Estoy contento de pertenecer a esta grande institución, espero seguir aportando lo máximo a este club, sí platiqué con Miguel Herrera , desde un inicio le dije que quería seguir perteneciendo al Club, por ende ya no dependía de mí tomar una decisión”.“Desde que llegué la afición se ha portado muy bien conmigo en cada partido me lo han hecho saber, si haces las cosas bien en el terreno de juego eso se va a valorar, agradezco por el apoyo, estoy contento de pertenecer a la institución, espero dar lo máximo de mí y dar muchas alegrías más”.