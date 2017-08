Cowboys abren pretemporada con triunfo sobre Cardinals

(GH)

Sin estelares y con pocos titulares sobre el campo este jueves por la noche, los Dallas Cowboys superaron a los Arizona Cardinals por 20-18 en el Clásico del Salón de la Fama, informó ESPN Al menos la superficie resistió, a diferencia de hace un año, cuando el partido fue cancelado por cuestiones de seguridad. El nuevo campo fue aprobado por Operaciones de la NFL, y la superficie fue estable.El novato Sam Irwin-Hill, quien tiene pocas posibilidades de superar al veterano de Dallas, Dan Bailey, por el puesto de pateador de lugar, convirtió goles de campo de 23 y 43 yardas, el último aportando los puntos de la victoria en el cuarto periodo.La primera mitad gozó de un puñado de jugadas grandes, con el tercer mariscal de campo en el orden para Arizona, Blaine Gabbert, consistentemente hallando receptores abiertos por el medio de campo."Hubo un par de jugadas específicas de la defensiva en esos primeros avances", señaló el entrenador en jefe de los Cowboys, Jason Garrett. "Coberturas fallidas en una tercera oportunidad importante, y no fue lo suficientemente físico. No fue lo suficientemente agresivo".Kellen Moore de Dallas, quien se perdió la temporada pasada con una lesión de tobillo, tuvo algo de éxito lanzando hacia las laterales, pero su intercepción en el segundo periodo a manos de Brandon Williams en las diagonales arruinó un avance.Con jugadores como Carson Palmer, Larry Fitzgerald, David Johnson, Patrick Peterson y Tyrann Mathieu sin jugar, Arizona debió mostrarse complacido por el trabajo de los corredores suplentes Kerwynn Williams y Andre Ellington, ambos anotando en acarreos cortos."Fue grandioso ver a la ofensiva mover el ovoide y obtener touchdowns en esas dos series", dijo Fitzgerald. "Línea ofensiva, juego terrestre, pasar el ovoide, eso fue impresionante y estoy contento por cada uno de esos chicos".Y con Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Jason Witten, Sean Lee y su dominante línea ofensiva básicamentedesactivados, los Cowboys pudieron recargarse en el corredor veterano Alfred Morris y los receptores Brice Butler y Rico Gathers.Morris mostró una movida de giro digna de Elliott en un acarreo de 25 yardas, Butler sumó 78 yardas en dos atrapadas durante la primera mitad, y Gathers, un jugador de baloncesto en Baylor, realizó atrapada de anotación de 26 yardas.Gathers también realizó una atrapada de clavado y se quitó un par de tacleadas en una jugada de 17 yardas en el tercer periodo, Eso condujo al touchdown de 14 yardas de Uzoma Nwachukwu a pase del novato Cooper Rush. El ex jugador de baloncesto sumó tres atrapadas para 59 yardas.En general, sin embargo, fue un asunto impreciso por la carencia de estelares.