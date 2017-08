Kluber eclipsa debut de Gray con NY en triunfo de Indios

CLEVELAND, Ohio(AP )

Corey Kluber rara vez muestra sus emociones, sobre el montículo o lejos de éste. Pero tras una noche en que se unió a tres de sus héroes deportivos, todos miembros del Salón de la Fama, el lanzador se permitió una sonrisa de satisfacción.



“¡Qué bien!”, exclamó el lanzador, que compensa su falta de expresividad con un talento indiscutible.



Kluber eclipsó el debut de Sonny Gray con Nueva York al lanzar pelota de tres hits, y guió a los Indios de Cleveland a una victoria el jueves por 5-1 sobre los Yanquis.



Kluber (9-3) ponchó a 11 y el as de Cleveland registró su tercer juego completo de la temporada para que los campeones defensores de la Liga Americana ganaran el primer duelo de una serie de cuatro encuentros contra un potencial oponente de playoffs, lo que puso fin a un bache de tres derrotas en fila.



El pitcher de Cleveland suele desestimar sus números o logros. Sin embargo, se mostró contento por incorporarse a una elite en una rara estadística.



Se unió a Randy Johnson, el dominicano Pedro Martínez y Nolan Ryan como los únicos lanzadores que han conseguido al menos ocho ponches en 12 aperturas consecutivas. Johnson lo hizo cuatro veces en su vida, y ostenta el récord, con 17 encuentros en fila.



“Son tres tipos a quienes veía y consideraba mis ídolos cuando era niño. El hecho de que me mencionen junto a ellos es definitivamente un honor”, comentó.



Durante cinco innings, Gray (6-6) fue tan dominante como Kluber, pero Nueva York cometió tres errores en la primera entrada, lo que estropeó la labor del derecho, adquirido en el lunes un canje con Oakland en un intento de los Yanquis por regresar a la postemporada.



Tras el partido, Gray no dio excusas ni culpó a sus compañeros.



“Eso es parte del juego”, dijo en referencia a las pifias del primera base Chase Headley, el camarero Tyler Wade y el jardinero derecho Clint Frazier en ese primer inning. “Uno hace los lanzamientos. Fuimos capaces de salir de esa primera entrada con sólo dos carreras”.



Por los Indios, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-1 con una anotada, una producida. Los dominicanos José Ramírez de 4-1 con carrera empujada, Edwin Encarnación de 4-1, Carlos Santana de 3-0 con anotada, y Erik González de 3-0. El brasileño Yan Gomes de 3-1 con par de remolcadas.



Por los Yanquis, el dominicano Gary Sánchez de 3-1 con anotada e impulsada. El venezolano Ronald Torreyes de 3-1.