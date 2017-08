El videoarbitraje llega a todos los partidos de la MLS

(AP )

Pese a que los puristas consideran que la esencia del fútbol estaría en riesgo si se reduce la polémica en las decisiones arbitrales, el uso de la repetición en video llegó para quedarse. La MLS comenzará a utilizarla en todos los partidos, incluida la postemporada, a partir del sábado.



El asistente de videoarbitraje (VAR por sus siglas en inglés) fue mostrado en el plano internacional durante la reciente Copa Confederaciones en Rusia y en el Mundial sub20 que se llevó a cabo en Corea del Sur. Los resultados fueron mixtos.



Pero la MLS se ha preparado para este momento durante tres años, y está decidida a que la implementación resulte exitosa.



“La idea es tener una mínima interferencia y un máximo beneficio”, comentó el experimentado silbante Howard Webb, quien supervisa la aplicación del VAR en la liga. “No tratamos de cambiar la forma en que se juega este deporte. Tratamos de mejorarlo, de hacerlo más justo y de garantizar que las decisiones sean correctas”.



En la primera división de Australia se usó una versión del videoarbitraje a manera de ensayo este año. En Corea del Sur, comenzó a trabajarse con esta innovación en julio.



Al menos dos ligas de prestigio incorporarán pronto el VAR. La Bundesliga comenzará a emplearlo en el partido inaugural de la campaña previsto para el 18 de agosto, entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen. La Serie A italiana presentará su versión, un año después de adoptar la tecnología para definir si el balón rebasaba la línea de gol.



Por ahora, todos los ojos están puestos en la MLS y en la forma en que desarrolla el protocolo del VAR. La liga no ha revelado el monto de su inversión en el videoarbitraje.



“Hemos visto que algunas ligas grandes y no se equivoquen, la MLS es grande en el mundo del fútbol, toman la decisión de adoptar esto, y sin duda que seremos observados por las ligas que no han tomado la decisión, así como por otras donde se ha hecho”, comentó Webb.



“Confiamos en que, con nuestra amplia preparación, lo que verán terminará por alentarlos a hacer lo mismo”.



Webb funge como gerente de operaciones de VAR para la Organización de Árbitros Profesionales, que supervisa a los silbantes en Estados Unidos y Canadá. Tiene un currículum que lo avala: Fue árbitro de la Liga Premier inglesa de 2003 a 2014 y pitó en finales de la Liga de Campeones de Europa y del Mundial en 2010.



Asimismo, fue director de árbitros para la Federación Saudí de Fútbol.



La FIFA, mediante su Junta Internacional de Fútbol Asociación, aprobó los ensayos de tecnología de video en marzo de 2016. En el nivel internacional, se realizaron experimentos en unas 20 competiciones este año, incluida la Copa Confederaciones, realizada en junio y considerada una prueba para el Mundial de 2018, también en Rusia.



El uso del videoarbitraje en la Confederaciones generó críticas por el lento proceso de revisión de las jugadas, que confundió a jugadores, técnicos y aficionados. Pero la FIFA concluyó que el video ayudó a que los árbitros revocaran seis “decisiones que cambiaban los partidos”.



En tanto, se ratificaron 29 decisiones sobre “hechos relevantes” en los encuentros, luego de consultar la repetición.



“Lo que esperaban los fanáticos durante muchos años está ocurriendo finalmente. Este torneo marcará un hito. El VAR es el futuro del fútbol moderno”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de atestiguar el funcionamiento del sistema en los primeros encuentros de la Confederaciones.



Se espera que la Junta, supervisora en materia de reglamentos, incorpore en éstos el uso de la repetición durante los próximos dos años. Cualquier competición que cumpla con los requisitos podrá adoptar el video.



Para el programa de la MLS, un quinto integrante del cuerpo arbitral, el VAR, estará en cada estadio y consultará el video disponible sobre el encuentro. Se concentrará en “errores potencialmente claros y obvios o en incidentes graves que se hayan escapado” y que involucren goles, penales, rojas directas o confusión en la identidad de un infractor.



Si se requiere una revisión, el VAR alertará al árbitro en la cancha, quien hará una señal, describiendo un cuadrado con sus manos, para indicar que se examina un error potencial. La decisión definitiva corresponderá al árbitro principal.