Xolos busca su primer triunfo del torneo en duelo Norteño

(Tomada de la Red)

A pesar de sus numerosos refuerzos, Xolos no ha conseguido su primer triunfo del torneo y ni siquiera un gol.El equipo de Eduardo Coudet, quien también llegó para el actual torneo, ocupa la décimo sexta posición de la tabla general sin unidades.Arrancaron el torneo en casa, pero perdieron 2-0 ante Cruz Azul, después los derrotó 1-0 Necaxa y no fue hasta el certamen de Copa que respiraron un poco. Vencieron 1-0 al Puebla.Monterrey, por otro lado, ha tenido un arranque difícil por cuestiones extracancha, pero después de empatar a cero ante Monarcas en la jornada 1, venció 3-0 a Celaya en Copa y 1-0 a Veracruz en la Jornada 2 de Liga.De los últimos cinco duelos entre estos equipos, Monterrey se ha impuesto en tres ocasiones, ha habido un empate y Xolos venció en el más reciente.Antonio Mohamed ahora buscará mantener la racha invicta cuando visiten el Estadio Caliente este viernes. De acuerdo a las apuestas deportivas , Xolos es favorito a pesar de no sumar puntos en el torneo. Su victoria se cotiza en +140, mientras que la de Rayados paga +175 y el empate, +220.En caso de que los de Tijuana se impongan en el primer y segundo tiempo se otorga +300 y +375 si lo hace Monterrey.Un empate al medio tiempo con triunfo local da +450 y +550 si finalmente vence el visitante.Los momios además pagan +110 por un over de 2.5 goles y -143 por un under. Si los dos equipos anotan se ofrece -125 y -106 si solo lo hace uno o ninguno. Oddsshark agrega que si Xolos vencen por un gol de diferencia se paga +300 y +600 si es por dos; estas ventajas a favor de Monterrey otorgan +333 y +700, respectivamente.PRONÓSTICO: Xolos 1-1 Monterrey