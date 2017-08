Empeora situación de ex campeón mundial de motociclismo

MADRID(AP )

Los médicos que atienden al ex campeón mundial de motociclismo Angel Nieto “temen por su vida”, al empeorar de las lesiones cerebrales que sufrió en un accidente de cuadriciclo la semana pasada.



La Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en la isla de Ibiza, emitió un comunicado el jueves en el que señala que Nieto está en un estado “muy crítico”.



“El paciente no está respondiendo satisfactoriamente a la intervención, ni al resto de medidas farmacológicas instauradas desde esta madrugada”, dijo el hospital.



El ex motociclista de 70 años se lastimó al caer de un cuadriciclo el 26 de julio.



Nieto ganó 13 campeonatos mundiales de motociclismo entre 1969-84.