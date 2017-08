Liga española rechaza el pago de la cláusula de Neymar

BARCELONA(AP )

La liga española dijo el jueves que refutó un intento de los representantes del futbolista brasileño para abonar la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que lo liberaría de su contrato con el Barsa para poder fichar con el Paris Saint-Germain.La liga indicó que no aceptó el pago y tampoco fungirá como intermediaria del futbolista.El presidente de la liga, Javier Tebas, dijo el miércoles que no asistirán al delantero para marcharse al PSG porque considera que el dinero con el que se financia la transacción viola el reglamento del Fair Play Financiero de la UEFA.“No, no aceptaremos ese dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a La Liga, quiera acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo normas y leyes”, afirmó Tebas. “En cuanto al PSG, es un claro ejemplo de dopaje financiero, de club/estado”.El rechazo de la liga no frena la salida de Neymar del Barcelona, ya que el dinero puede entregarse directamente al club. El pago de la cláusula convertirá al ariete en el jugador más caro de todos los tiempos, superando los 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) que el Manchester United pagó por el mediocentro francés Paul Pogba el año pasado.El Barça rehusó comentar sobre la decisión de la liga de aceptar el pago.