Es Neymar el jugador más caro

BARCELONA, España (Agencias)

Una Champions bien vale mil millones de euros, al menos eso es lo que piensa el Paris Saint-Germain que le arrebatará al Barcelona a Neymar por los 222 millones que cuesta la cláusula de rescisión.



El brasileño es ya el fichaje más caro en la historia del futbol.

Sports Illustrated reveló que el salario anual de Neymar ascenderá a 35 millones 500 mil euros, ya con impuestos.



Mientras el Barcelona cimbró al mundo al aceptar que se desmorone la MSN siempre y cuando el PSG pague, La Liga, en voz de su presidente Javier Tebas, anunció que no permitirá la transacción porque contraviene los principios del “Juego Limpio Financiero” impuesto por la UEFA.



El PSG no se pronunció en toda la jornada.



No obstante, el agente del brasileño, Wagner Ribeiro, anunció que los franceses pagarán la rescisión. Se pretende que el futbolista sea presentado a finales de esta semana en París.



Apenas el año anterior, el Barcelona renovó a Neymar hasta 2021 con un sueldo anual de 15 millones de euros. Ahora, el club blaugrana depositó ante notario los 26 millones de euros que le debe al futbolista por dicha renovación, cantidad que liberará hasta que le paguen.



Neymar se va del Barsa como llegó en 2013, entre polémica. El club reportó 57 millones de euros por el fichaje, pero después se reveló que la inversión fue por 86 millones, benéfica para el jugador y para su padre, hecho que le costó el puesto al entonces presidente Sandro Rosell.



Vale más que el Tri



El Paris Saint-Germain podría comprar a todos los tricolores del verano pasado o a la mitad de las plantillas de la Liga MX con los 222 millones de euros que desembolsó por Neymar.



Toda la Selección Mexicana que compitió en la Copa Confederaciones vale 133 millones de euros y la de la Copa Oro un total de 52. Es decir, juntando a los 45 mexicanos que compitieron en dichos torneos (Luis Reyes estuvo en ambos), aún faltarían 37 millones de euros para comprar al brasileño.



Agregando apenas 6 millones de euros, el club parisino adquiriría a Lobos BUAP, Puebla, Querétaro, Necaxa, Pumas, Monarcas, Veracruz, Atlas y Toluca, de acuerdo al sitio Transfermarkt.es.



El PSG también podría comprar al América, Chivas, Cruz Azul y Pumas (los 4 grandes), y le sobrarían 86.02 millones de euros.



SUS NÚMEROS EN BARCELONA

Juegos disputados: 186

Goles: 105

Asistencias: 60



PALMARÉS

2 Ligas de España

3 Copas del Rey

1 Champions League

2 Supercopas de España

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes



SUS GANANCIAS

POR AÑO: 35 millones 500 mil euros

POR MES: 2 millones 958 mil 333 euros

POR SEMANA: 739 mil 583 euros

POR DÍA: 105 mil 654 euros

POR HORA: 4 mil 402 euros

POR MINUTO: 73 euros

POR SEGUNDO: 1.22 euros