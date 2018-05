Jason Witten dice adiós a la NFL

FRISCO, Texas (AP)

El tight end de los Cowboys de Dallas Jason Witten se retira luego de 15 campañas, optando por aceptar la oferta de trabajar como analista para ESPN sobre la posibilidad de convertirse en el jugador de más tiempo con el equipo, dijo este jueves una persona familiarizada con la decisión.



Witten, participante en 11 Pro Bowls, le informó al dueño de los Cowboys Jerry Jones hoy sobre su plan de retirarse, de acuerdo con la persona, que habló a condición de preservar el anonimato porque la decisión no ha sido anunciada.



La semana pasada el portal de ESPN citó fuentes que no identificó para revelar el plan de Witten.



Apenas a unos días de cumplir 36 años, Witten deja el deporte como líder en partidos, atrapadas y yardas en recepciones para una franquicia con cinco títulos de Super Bowl, pero ninguno desde 1995.



Él y Tony González son los únicos tight ends en la historia de la NFL con al menos mil atrapadas y 10 mil yardas.



Witten está empatado con Ed "Too Tall" Jones, Bill Bates y el difunto Mark Tuinei con la mayor cantidad de temporadas para un jugador de Dallas.