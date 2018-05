COI desafía casos de dopaje rusos en el Tribunal Supremo de Suiza

LAUSANA, Suiza(AP)

El Comité Olímpico Internacional apelará al Tribunal Supremo de Suiza en contra de las resoluciones que absolvieron a algunos atletas rusos de las sanciones por dopaje de los Juegos de Sochi.



El cuerpo olímpico "no está satisfecho para nada" por los veredictos y las explicaciones escritas del Tribunal de Arbitraje Deportivo, dijo este jueves el presidente del COI, Thomas Bach, después de una reunión de la junta ejecutiva.



El Tribunal Federal Suizo, también con sede en Lausana, puede revocar los veredictos de CAS si se abusa del proceso legal, aunque las apelaciones rara vez tienen éxito.



"Las posibilidades de ganar no jugaron un papel en nuestra discusión", dijo Bach en una conferencia de prensa. "El único factor que nos llevó a esta decisión fue la protección de los atletas limpios que han terminado detrás de los atletas rusos que no han sido declarados inocentes".



Días antes de los Juegos de Invierno de Pyeongchang en febrero, dos paneles de jueces de CAS confirmaron las apelaciones de 28 atletas rusos contra las sanciones del COI que incluían prohibiciones de vida olímpicas y el despojo de sus resultados en Sochi.



CAS dijo que las investigaciones del COI en esos casos no probaron delitos de dopaje, y al mismo tiempo enfatizó que los 28 no fueron formalmente declarados inocentes de participar en el engaño orquestado.



Los veredictos irritaron a los líderes olímpicos que creían que el tribunal deportivo aplicaba la carga de la prueba de un caso criminal. La ley deportiva en un tribunal civil como el CAS típicamente requiere que los casos sean probados para la "satisfacción confortable" de los jueces.



Bach dijo el jueves que el COI se había "puesto en el lugar" de los atletas que querrían que las victorias de apelación rusas fueran evaluadas nuevamente.



Otros 11 rusos perdieron sus apelaciones en CAS, lo que confirmó las descalificaciones de Sochi.



Los llamamientos urgentes de los atletas rusos a CAS siguieron a una serie de audiencias disciplinarias del COI el año pasado para procesar los casos antes de los Juegos de Pyeongchang, donde algunos esperaban competir.



El COI descalificó a 43 rusos de los resultados de sus Juegos Olímpicos de Sochi por delitos de dopaje. Esos casos buscaban verificar las denuncias y pruebas presentadas por el investigador nombrado por la Agencia Mundial Antidopaje Richard McLaren y el denunciante ruso Grigory Rodchenkov, el ex director de laboratorios de pruebas en Moscú y Sochi.



En un veredicto detallado publicado hace dos semanas, los jueces de CAS encontraron fallas en la recopilación de pruebas y las conclusiones de los testigos de dos estrellas. Rodchenkov testificó desde un lugar secreto en los Estados Unidos, donde se encuentra en un programa de protección de testigos.



Un documento de 154 páginas detallaba por qué un panel CAS de tres hombres confirmó el atractivo del esquiador de fondo Alexander Legkov. Fue reincorporado como medallista de oro en la carrera de estilo libre de 50 kilómetros y medallista de plata en el relevo de 4x10 kilómetros de los Juegos de Sochi.