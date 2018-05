Adalid Maganda irá a tribunales

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Adalid Maganda se ha dado por vencido. Sabe que el sueño de regresar al arbitraje no se cumplirá y por esa razón ha decidido acudir a los tribunales para que se haga justicia.



En EL UNIVERSAL Deportes Al Día, el ex árbitro contestó lo declarado por Arturo Brizio, sobre que sus dichos “han sido incongruentes” y sus acciones de igual forma.



Brizio, en conferencia celebrada en las instalaciones de la FMF en Toluca, aseguró de nueva cuenta que el acusarlo de racista, “es totalmente falso, no hay ningún tipo de cuestión racial en su despido, sólo fue cuestión deportiva”.



Fue más allá al explicar que Maganda no fue el único silbante del Ascenso dado de baja: “La única razón por la que existen los árbitros en Ascenso, es para llegar a la Liga MX; hay una competencia, hay una depuración en donde no puedes tener más de 20.

Cuando llegué aquí teníamos 34, así que este caso, repito, es absolutamente deportivo”.



Señaló de incongruentes las acciones del guerrerense y dio como prueba una anécdota: “Adalid dice que nos entrevistamos el día 20 en mi oficina y ahí lo insulté... La entrevista existió, el insulto no".



“Quiero someter a su juicio lo siguiente. El 21 de marzo fallece mi madre y ese día Adalid me escribe vía Whatsapp: ‘Sólo para decirle que siento mucho el fallecimiento de su madre; es algo irreparable, ojalá que pronto encuentre resignación. Estoy para lo que necesite, le mando un fuerte abrazo’. ¿Una persona que fue insultada en una oficina, puede mandar esto un día después? no es lógico”.



Así que todo lo dejará “a la defensa jurídica, la haremos en los medios legales correspondientes”, aseguró.



Ante esto, Maganda contestó: “Si le envié el mensaje es porque soy un buen ser humano, sensible, eso no quita que él me haya humillado de esa manera vil y grosera, diciéndome ¡pi… negro! y Jorge Gasso diciéndome: ‘Eres negro, regrésate a tu tierra a las lanchas’. Si lo hace para conmover a la gente, para que digan que es muy bueno, no es así”.



Brizio no quiso ir más allá, “no voy a litigar en los medios, sólo puedo decir que no pasó las pruebas físicas y que antes de que yo llegara, le habían dado sólo una designación”.