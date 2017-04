Estadio Azteca no será vetado, dice Santiago Baños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si bien en Honduras ha corrido el rumor de que el Estadio Azteca estaría vetado para la Selección Mexicana en junio entrante, para los partidos eliminatorios contra catrachos y estadounidenses, debido al grito homofóbico de “ehh pu...”, la versión en México se desmiente.



Santiago Baños, director deportivo de Selecciones Nacionales Mexicanas, aseguró desconocer tal información y, en entrevista para "Raza Deportiva" de ESPN, indicó que "No sé dónde tendrán información privilegiada. Nosotros todavía no sabemos nada del tema, incluso no se ha movido.



“Nos notificó FIFA a nosotros hace un par de semanas que tendríamos que mandarle el lugar donde íbamos a jugar los partidos de junio.

Notificamos que sería en el Estadio Azteca y hasta ahí va el asunto”.



Tal es la seguridad de que no habrá veto, que la Federación Mexicana no tiene previsto un plan B. "No tenemos suficientes estadios en la República Mexicana para albergar partidos tan importantes como lo son partidos eliminatorios".



El directivo agregó que a su parecer se le hace lamentable que la afición mexicana no haya dejado de gritar el ya famoso “Ehh Pu...”.